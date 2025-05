Escándalo con el IMAC: “Nadie tendría que enojarse que lo controlen”, apuntó Mangione

La Red IMAC quedó en el ojo de la tormenta, luego que días atrás anunció por sus redes sociales la interrupción de sus servicios a afiliados del Instituto Provincial de Salud (IPS), una decisión unilateral que generó un profundo malestar y obligó a numerosos pacientes a reprogramar sus cirugías y tratamientos.

La justificación esgrimida por la clínica, basada en aparentes deudas atrasadas sin ofrecer mayores detalles, fue fuertemente cuestionada por los salteños. Si bien días después reestableció las atenciones, en el medio quedaron las posibilidades de denuncias y la versiones que señalaron la existencia de sobreprestaciones, sumas millonarias, entre otras aristas.

Con la cuestión aún latente, quien se refirió al tema fue el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, quien apuntó a que la entidad no debería enojarse si la controlan y que, en definitiva, es lo que está demandando la ciudadanía, mayor ordenamiento.

Primeramente recordó que ya se reestableció la prestación en las atenciones dentro del IMAC para los afiliados al IPS, por tanto no debería haber problemas en aquellos busquen la asistencia médica de la clínica privada, en sus profesionales.

No obstante aseveró: “Nadie tiene que enojarse de los controles; o sea, si hay un control y se vio que hay algo que no está bien, no se paga, ¡es así!”, sentenció el ministro quien puntualizó que “eso es lo que la gente está pidiendo, que tengamos control y que se pague lo que corresponde”, comentó sobre las auditorías.