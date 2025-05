El fuerte cruce de Yanina Latorre y Dalma Maradona por las críticas a Diego: “Sos hija de un pedófilo”

Luego de que Gonzalo Valenzuela criticara fuertemente a Diego Maradona, Yanina Latorre se puso de lado del chileno lo que provocó una fuerte guerra entre la conductora y Dalma Maradona, quien salió a defender a su papá.

Todo comenzó luego de que el actor asegurara: “Está todo permitido en la Argentina. Y eso viene desde Maradona. Para mí es el gran ejemplo: saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron ‘La mano de Dios’. Dejaron la trampa en un lugar divino. Y esa wea es un cáncer social”.

Ante la repercusión que generaron sus dichos, Yanina se sumó al escándalo y, al aire de su programa en El Observador, lanzó: “Diego Maradona salía con chicas de 14 años y (Dalma) se hacía la boluda y no dice nada. Eso me parece fatídico. Maradona me parece un personaje nefasto, no tiene defensa”.

“Yo no puedo separar su ilegalidad, su abandono a los hijos, que le escupió la cara a Diego Jr., cómo la dejó a Rocío Oliva, cómo dejó a Ojeda embarazada… todo eso no comenta. Maradona era un personaje nefasto y se murió en la de él, solo, porque no cosechó amor”, agregó Latorre.

Luego de haber reaccionado con dureza ante los dichos de Valenzuela, Dalma Maradona reapareció en la polémica y le contestó con todo a Yanina al aire de Ángel Responde (Bondi Live).

“Ella se queja todo el tiempo de que le tiran lo de los cuernos, algo que ella nunca hizo, y a mí me está tirando cosas que supuestamente hizo mi papá. No tengo ganas. A mí me pareció raro lo de ‘cáncer social’, pero cero drama (con Valenzuela), lo minimicé”, comenzó diciendo.

Y siguió: “A mí me parece que ella se sube a una para criticar algo y a mí no me parece ni bien ni mal. Habla desde saber una parte de la historia, y más ahora que los hijos nos conocemos y tenemos una relación. Gianinna y yo somos las más expuestas porque somos las que estuvimos toda la vida, pero no es nuestra culpa. Yo no puedo solucionar eso. No me da felicidad ni orgullo, me parece mal, pero no es mi culpa. Es muy fácil hablar de alguien que no está”.

“Yo nunca le tiraría con los cuernos de ella porque deben haber sido un bajón y realmente siento que ella no tiene nada que ver. Que todavía le tiren con eso debe ser un bajón. Lo mismo le digo yo, es como tomar de su medicina”, agregó Dalma.

Y cerró: “Cada vez que puede me tira una mierda pero yo no tengo nada en contra de ella. No me parece una buena persona la que acá te dice que está todo bien y después te mata en otro lado. Me da mala persona, yo no lo haría. No me da miedo, le podría contestar. Pero me da fiaca, me da vergüenza ajena estar en un portal porque me peleo con ella”.

Luego de que pasaran al aire el clip de Dalma en LAM (América), Yanina respondió rápidamente: “A mí me daría vergüenza ser hija de un padre como Diego Maradona. Me parece un ser nefasto. No se lo tiro a ella, se lo digo a él, se lo dije en vida”.

“Decís que no me tirás lo de los cuernos pero lo decís. Decís que soy mala persona, sos hija de un tipo que era pedófilo, se acostaba con chicas de catorce años cubanas, se drogó toda la vida y nunca reconoció a un hijo. Ustedes se mataron entre todos porque tu papá no pudo generar amor".

Y siguió: "No sé por qué te afecta, yo hablo de tu papá, no de vos. ¿Qué tiene que ver un cuerno con lo que opino de un tipo que me parece nefasto? Habrá sido uno de los mejores jugadores de fútbol, pero como persona pública se acostaba con cubanas de 14 años. Y a todos sus hijos los escupió. Que yo piense mal del padre, no hace que yo piense mal de ella”.

Minutos después, Dalma se comunicó por teléfono con LAM y pidió salir al aire para aclarar sus dichos y volver a responderle a Latorre: "Quiero aclarar que nunca la llamé a Yanina. No llegué a llamarla. No era para arrepentirme de nada lo que dije, sino al contrario, lo sostengo. Yo no sé si me escuchó a mí. Yo nunca le dije cornuda".

Y Yanina le contestó: "Lo repetiste tres veces en el descargo y me dijiste mala persona y yo con vos nunca me metí ni dije nada ni bueno ni malo de vos. Yo opino de tu papá. Me pareces un amor, buena madre, buena hija, tu mamá me parece un cien. Pero soy tan honesta que puedo decir lo que quiera de tu papá, porque es público”.

"Yo no estoy juzgando lo que a vos te pueda parecer mi papá porque no puedo hacer nada. A lo que yo voy es que genera una fiaca que quieran tirarse un carpetazo. Cada vez que vos tenés que hablar algo mío, decís ’tu papá...’. ¿Me estás jodiendo?", respondió Maradona.

Y Latorre siguió: “Ayer nombré a tu papá porque estaba hablando de lo que dijo Gonzalo Valenzuela, que me pareció una exageración y expliqué le tema, como me lo explicó mi marido, futbolísticamente. No te lo tiré a vos por la cabeza. Por ahí vos lo sentís así y te puede llegar a entender como hija. Dalma, nunca hablo mal de vos…”

“Capaz entendí mal. Pero te muestran algo de lo que hablé yo, y decís ‘se queda callada por algunas cosas’. Estás hablando de mí, no de mi papá”, refutó la diga del Diez, y la panelista contestó: “Porque siempre te escucho opinar de los demás y nunca opinaste de las cosas de tu padre. A vos te molesta como hija”.

“Podés decir lo que quieras. Estás hablando de mí, no de mi papá. Te dicen ’tenés algún problema con Dalma’ y decís ’no, la mejor’. Nunca me pasó que me lo digas en la cara y después en la radio decís otra cosa. Me rompe los huevos. Vos pretendés que yo diga algo de mi papá que no voy a decir", cerró Dalma. /Clarín