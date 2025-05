Votar o no votar: voces divididas entre el deber cívico y la desilusión política

Este domingo 11 de mayo tendrán lugar las elecciones provinciales, donde los salteños elegirán a representantes locales.

Por este motivo, el móvil de CNN Radio Salta fue al corazón de la capital salteña, la plaza 9 de Julio, donde le preguntó al salteño si ejercerá o no su derecho a voto.

Una de las vecinas comentó que por supuesto cumplirá con su deber cívico de votar y que ya tenía decidido a que candidatos le iba a depositar su confianza.

Un adulto mayor si bien dijo saber que hasta los 70 años era obligatorio votar, dijo con convicción que el domingo se presentaría a votar: “Por supuesto que voy a colaborar”.

En la cara opuesta, otro salteño mayor manifestó a viva voz que no le interesaba votar: “Ni me interesa porque los políticos no sirven”.

En la plaza se encontraba un hombre oriundo de Chaco, provincia donde también se vota el domingo y dijo que no votaría a nadie del gobierno anterior y que si bien se debía apoyar a la gestión nacional, la paciencia se estaba agotando: “Escuchando a la gente se están agotando los tiempos para seguir esperando tiempos mejores. El cansancio de la espera es mucho”.