Sáenz tras el triunfo en las elecciones provinciales: "Salta no empieza y termina en Aunor"

Los frentes y partidos oficialistas encabezados por el gobernador Gustavo Sáenz festejaron el triunfo con las bancas obtenidas tras el escrutinio de las mesas en toda la provincia en las Elecciones Legislativas 2025, celebradas este domingo.

Con 20 diputados de 30 que se elegían y 11 de los 12 Senadores en juego en toda la provincia, el gobernador Gustavo Sáenz, habló en el bunker ante a una buena cantidad de personas y algunos de los candidatos: "Gracias, a todos, a todos los que trabajaron en un día tan especial como hoy. La verdad que me hubiese gustado ganar los 12 de los 11, No todo se puede ganar. Gracias Bernardo (Biella), vamos a seguir trabajando para transformar nuestra querida provincia. Un aplauso para Bernardo".

Destacando las bancas obtenidas en toda la provincia, se proclamó ganador: "No sé como se leen las elecciones provinciales, legislativas, las intermedias. Si de 12 ganamos 11, ganamos 11 a 1. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿No? No sé y si digo siempre que la Argentina no empieza ni termina en la General Paz, no empieza y termina en Aunor, el 42 % esta aquí en Capital, agradezco a todos los que nos acompañan, pero el 58% esta en toda la provincia y si yo defiendo el federalismo a nivel nacional, con mucha razón aquí en mi Provincia".







Felicitó a todos los diputados por Capital que se encontraban presentes durante su discurso.

También hizo una pausa para felicitar al senador Roque Cornejo y a su vez reprochó: "La verdad muy contento y muy agradecido. Felicitar al senador por Capital, independientemente que hace no más de una hora denunciaban fraude con el voto electrónico, se ve que en capital no pasó eso".

Defendió el voto electrónico "Gane y perdí con el voto electrónico. Agradecer a todos los que particparon en esta elecciones. Al PJ intervenido, un mes antes".

Agregó: "A los salteños no nos dicen desde Buenos Aires qué hacer, no elegimos sellos y colores. Lo aprendimos de Güemes, de su coraje su valentía, hoy la mitad de la provincia que elegúia sus candidatos se vistieron con esos colores del poncho salteño y ahí nos van a encontrar trabajando juntos por salta, Primero está Salta y los salteños".

Invitó a todos a trabajar sin distinción de partidos

Gustavo Sáenz destacó el frente armado con distintos partidos "Les pido a los que entraron que trabajemos juntos, se acabaron las elecciones. Hay que saber escuchar y leer, en este equipo confuyen de todos los artidos políticos, están todos los diritentes políticos que quieran acompar el crecimiento de Salta, no construyamos muros que nos separen".

Escuchar todas las voces: "Vamos a escuchar los que opinan distintos, no los vamos a escuchar a los extractores. Les pido trabajemos por salta, tiene la posibilidad en convertirse en la Perla del Norte Argentino, vamos a acompañar al gobierno nacional pero nunca vamos a levantar las manos cuando los intereses se vean comprometidos".

"¡Gracias por devolverle a Satla el triunfo, que Dios bendita a esta tierra y a esta gente!" cerró por InformateSalta.