“Me destrozaron la vida y nadie se hace cargo”, Edgardo pidió justicia y ayuda para salir adelante

A pocos días del inicio del juicio por el grave accidente ocurrido en noviembre de 2023, Edgardo "Kiko" Oviedo, quien perdió ambas piernas tras ser atropellado junto a su pareja en avenida Paraguay, en diálogo con InformateSalta, pidió justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron.

“El día a día es muy difícil. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, es muy doloroso todo. Ahora que se acerca el juicio, tener que empezar a recordar todo de nuevo. Y eso a mí me mata, de a poco, me va consumiendo", reconoció Edgardo.

Con dolor, recordó lo sucedido ese día, y cómo su vida cambió de un momento a otro por culpa de un irresponsable al volante. "Me quedé sin piernas, sin trabajo porque mi carro quedó destruido, me quedé sin mi familia porque mi señora está viviendo en un departamento al que no puedo subir, perdí toda la dignidad que una persona puede tener", lamentó.

"Lo único que quiero es que se haga justicia y que me ayuden a salir adelante"

Sobre su proceso de rehabilitación, aseguró que es muy doloroso pero hace todo lo posible para volver a caminar por sus hijas. "Me destrozaron la vida y nadie se está haciendo cargo de lo que me pasó. Es muy difícil estar en esta situación. Pero bueno, no me queda otra que salir adelante por mis hijas porque yo no quiero que ellas me vean mal ni nada”, dijo conmovido.

Para él, tanto Sebastián Albornoz, quien manejaba alcoholizado, como sus acompañantes David López y Norma Díaz, son culpables por igual. "Pudieron ayudar y no lo hicieron. Mi señora fue arrastrada 100 metros. La atropelló tres veces. Y nadie apareció después. Nadie dio la cara”.

Edgardo también apuntó contra la falta de controles en la zona: “Esa noche había fiesta de Halloween en dos boliches. Todo el mundo sabe que ahí siempre hay accidentes. ¿Cómo puede ser que no hubiera control de alcoholemia? Esto no es nuevo”, reclamó.

Por último, dejó un mensaje para quienes deseen colaborar con él y su familiaa través del alias Edgardo2782, a nombre de Edgardo Roberto Oviedo. “Solo quiero recuperar algo de lo que perdí y que esto no le pase a nadie más”, cerró.