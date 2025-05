Acusan a juez de Paz de malversar cuotas alimentarias de menores y niños con discapacidad

Un lamentable hecho se dio en las últimas horas en Aguaray, donde el Juez de Paz, Alfredo Chocobar fue acusado de deudor y a su vez de utilizar dinero que percibe por cuotas alimentarias de menores como así también de niños con discapacidad.

Un video, muestra como el Juez es increpado por el propietario de la vivienda que se alquilaba para que funcionara la oficina de atención del Juzgado por falta de pago.

En ese mismo momento una mujer cuenta que el juez le debe tres meses de cuota alimentaria que le deposita mensualmente el padre de su hijo.

Por su parte, la mamá que reclamaba el pago de la cuota alimentaria, contó más detalles de la situación. "Él no me informa del pago, voy al padre a reclamar por qué no me depositaba, me dijo que sí depositva. Desde marzo que yo sabía que el papá de mi hijo depositaba pero hace poco tuve una audiencia con el papá de mi hijo y resulta que me debe marzo, abril y ahora, me debe tres meses el Juez de paz".

El juez, sin pudor, asumió haberse gastado el dinero pero dio sus explicaciones "Pensé que era plata de mi cuenta" consultado por un periodista si utilizó plata del hijo de la mujer dijo "Sí, pero sin darme cuenta y al toque hablé con ella, recién depositó".

La mujer ofuscada le reclamó que el papá de su hijo depositó el 10 de Mayo y aseguró que le mando mensajes como así también lo llamó, ascendiendo la deuda a más de $100 mil.

Otra mujer también lo increpó en la parte exterior del lugar que solía funcionar como Juzgado de Paz quien le recriminó el haberse "quedado" con el dinero de su hijo con discapacidad "Dos veces pero esto no es de ahora, y lo del año pasado ¿Dónde esta?" y fue más lejos y dijo que faltaría dinero desde el anteaño pasado a pesar que sabe que él esta desde 2024, considera debe saber donde está el dinero que le falta entregar".

Por último la mujer, a través del video publicado por Luis Mena en su Facebook "Yo necesito la plata de mi hijo, es un chiquito con discapacidad, tengo que viajar a Salta".

Antes las cámaras, el Juez, dijo que les repondría el dinero en ese momento.