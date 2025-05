Rosario de la Frontera, sin bomberos: "Nos quieren imponer un jefe con denuncias penales"

En la jornada del jueves, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Rosario de la Frontera, ubicado en la calle Figueroa al 200 de la ciudad termal, fue escenario de una deserción masiva de sus integrantes.

Como consecuencia, la ciudad termal se encuentra hoy sin la disponibilidad de los 14 bomberos voluntarios, lo que deja al municipio sin cobertura ante eventuales emergencias.

"Soy perteneciente al Cuerpo Activo, uno de los tantos bomberos que anoche solicitó una baja por una imposición que quiere hacer parte de la Comisión Directiva y tanto yo como la mayor parte de mis compañeros presentó la renuncia o una baja", contó.

El hombre se explayó: "Nos quieren imponer a una persona, la cual tuvo ya denuncias penales por agresión, por violencia de género y muchas otras cosas más que vienen sucediendo hace muchos años y se viene tapando".

Cuartel vacío no hay quien atiende ni el teléfono

Preocupado pero con la convicción de que no quieren compartir con el jefe designado contó: "Hoy vine a buscar unas cosas que me pertenecían y me doy con la sorpresa de que acá en la institución no hay nadie. Está abandonado el cuartel, tampoco se hizo presente la persona designada, para ver si podía atender el teléfono".

"Hoy en al cuartel no hay nadie. Vamos a permanecer así hasta el día de que se tome una resolución de contar con 14 bomberos o contar con una sola persona" publicó El Tribuno.