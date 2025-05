“No podés no cumplir con tu familia”, Marocco respladó las nuevas sanciones a deudores alimentarios

Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados de Salta, se aprobó un proyecto de ley que propone modificar la ley que regula el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La iniciativa busca aplicar nuevas restricciones a quienes figuren en ese registro, impidiéndoles, por ejemplo, ingresar a partidos de fútbol, casinos o eventos culturales mientras mantengan deudas alimentarias.

Antes del tratamiento en el Senado, el vicegobernador Antonio Marocco —presidente natural de la Cámara Alta— expresó su respaldo al proyecto y fue contundente en su postura. “Comparto plenamente la medida", adelantó.

"No podés hacer cosas que no tenés que hacer y, al mismo tiempo, no cumplir con tu familia”, agregó en diálogo con InformateSalta.

Por último, subrayó la importancia de asumir responsabilidades familiares antes de cualquier otra actividad. “Lo primero que tenemos que hacer es respetar eso. Me parece una muy buena medida”, concluyó.