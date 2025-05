Alivio fiscal en Salta: el comercio aplaude las medidas pero pide ir por más

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, celebró en Sin Vueltas, los recientes anuncios realizados por el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Emiliano Durand en relación con alivios fiscales para el sector comercial, aunque advirtió que el objetivo de fondo debe ser la eliminación progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos, que sigue siendo una carga pesada para el comercio local.

“Lo importante de todas estas medidas es reconocer que el que más impuestos paga es el comercio, el que más ha sufrido es el comercio, y al que más hay que ayudar es al comercio”, afirmó Herrera.

Uno de los puntos destacados por el dirigente fue la reducción del 20% en Ingresos Brutos, una medida que calificó como positiva, aunque parcial. “Desde que subió de 3,6% a 5% durante el gobierno de Urtubey venimos reclamando una baja. Ahora se logró este 20% de reducción, pero estamos trabajando con el ministro de Economía y la gente de Rentas para que esta baja se mantenga en el tiempo y se aplique de manera amplia”, sostuvo.

Aunque la medida aún no fue aprobada por la Legislatura, Herrera expresó su confianza en que no será temporal. “La idea es que no sea una medida pasajera, sino el comienzo de un camino para reducir gradualmente hasta anular el impuesto, como ocurre con otros sectores, como el agro o la minería, que pagan cero”, indicó.

En ese sentido, subrayó que Salta todavía tiene “valores altos en comparación con otras provincias”, pero que el hecho de que la Provincia tenga superávit fiscal desde hace al menos cuatro años genera condiciones para avanzar en la reducción impositiva.

El titular de la Cámara también destacó el trabajo conjunto con la Dirección General de Rentas para avanzar hacia un sistema completamente digital, lo que permitiría eliminar otros tributos distorsivos como el impuesto a los Sellos. “Cuando todo sea digital, el impuesto al sello no debería existir más. Es un impuesto caro y sin sentido”, sostuvo.

En el plano municipal, Herrera valoró el programa “Más trabajo, menos impuestos”, recientemente presentado por el intendente Durand. La iniciativa contempla la exención de impuestos municipales durante cinco años para aquellos comercios que abran un nuevo local y contraten al menos dos empleados.

“Es un paso muy importante. Nosotros querríamos que se extienda a todos, porque no hay plata ni forma de crecer sin alivio impositivo. Es un buen inicio, pero hay que seguir trabajando para bajar también el TIS (Tasa de Seguridad e Higiene)”, afirmó.

Finalmente, planteó que la reactivación económica no puede depender únicamente de las medidas fiscales. “Tiene que haber plata en la calle. Y para que haya plata, las paritarias tienen que ser adecuadas. Esto va a llevar un tiempo, estimo que dos años para lograr cierta estabilidad”, concluyó.