Aseguran que Mauro Icardi podría mandar a Wanda Nara a la cárcel: “Van a pedir la detención”

Mauro Icardi estaría buscando que metan presa a Wanda Nara según le habría reconocido su abogada, Elba Marcovecchio, a un colega.

La letrada le habría asegurado a Alejandro Cipolla la existencia de una denuncia penal por “sustracción de menores” del futbolista contra la empresaria.

El abogado blanqueó la charla que mantuvo con Marcovecchio durante una entrevista en El ejército de LAM en la señal Bondi.

Cipolla fue consultado durante la entrevista si “es verdad que estuviste con Wanda”.

WANDA NARA PODRÍA SER DETENIDA POR INTERPOL TRAS UNA DENUNCIA PENAL REALIZADA POR MAURO ICARDI

“No me gusta hablar de mujeres”, respondió con complicidad Alejandro.

Fefe Bongiorno le tiró el centro: “Un caballero no tiene memoria. Pero Wanda, ¿te gusta o te parece atractiva?”.

“Me parece una linda mujer. Es una linda mujer. Ahora si no va detenida…”, tiró el bombazo el abogado.

Santiago Riva Roy quiso saber de inmediato más detalles de la información sobre Wanda: “Por qué iría detenida”.

“Ah, ustedes no vieron… Yo se lo saqué entre dichos a Elba Marcovecchio. Estamos en un programa y ella pone una palabra… Ella dice ‘la sustracción’”, reveló Cipolla.

Alejandro aclaró que “ahí le pregunto porque si vos me estás diciendo que hay una sustracción, y ella ya hace incluso mención de que no va a pagar nada Mauro acá en Argentina porque le corresponde hacerlo en Italia y Turquía…”.

“Le digo ‘entonces iniciaste acciones penales’ y no me dijo que no. Me dijo que sí y me lo dio entender que sí, pero eso ya es un peligro total, pero ¿por qué?”, se preguntó el abogado.

Cipolla se respondió a sí mismo “porque primero tenés la justicia de Turquía que es totalmente machista, nada que ver a la a la justicia argentina”.

“Y la sustracción, si existió, van a pedir de Turquía que las devuelvan para Turquía vía Interpol y es muy probable que le puedan pedir la detención a Wanda también”, explicó Alejandro.

El abogado reconoció que “es una situación peligrosa. Argentina es un país que tiene una perspectiva de género increíble, pero Turquía no tiene esa perspectiva”.

“Pero llevarte menores de edad, más allá de que te los lleves a Argentina, sin la autorización del padre, es una sustracción”, cerró Cipolla. /eltrece