Todo apunta a un suicidio: dolor por la muerte de "Many" Saravia

Salta se encuentra conmocionada tras conocerse la trágica noticia de la muerte del reconocido traumatólogo y rugbista Emiliano "Many" Saravia, quien fue hallado sin vida este sábado dentro de su camioneta RAM Rampage.



El vehículo se encontraba estacionado en una calle paralela a la autopista de Circunvalación Oeste, en las inmediaciones del acceso a San Luis.

Quien era Saravia

El fallecimiento del médico traumatólogo, de 45 años y ex jugador del Jockey Club de Salta, se encuentra bajo investigación por parte de la Policía y la Justicia provincial. Las circunstancias en las que se produjo su deceso aún no habrían sido esclarecidas, y los primeros peritajes no permitirían descartar ninguna hipótesis aunque todo apunta a un suicidio producido con un arma blanca.

La autopsia a cargo del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), arrojará datos determinantes en las próximas horas para entender las causas del fallecimiento aunque circulan versiones respecto a los motivos personales que los habrían llevado a tomar tal determinación, ya que al parecer atravesaba momentos difíciles.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, intervino en el caso y se presentó en el lugar del hallazgo para coordinar las primeras diligencias junto al equipo interdisciplinario del CIF y la Unidad de Investigación UGAP.

El fallecimiento del doctor Saravia ha generado una profunda tristeza entre colegas, pacientes y el ambiente deportivo local, donde era muy querido tanto por su labor médica como por su historia vinculada al rugby.