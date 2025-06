A 204 años de la muerte de Güemes, el legado vivo del general en sus gauchos

A más de dos siglos de su partida, el general Martín Miguel de Güemes sigue siendo mucho más que una figura histórica para los salteños. Es un símbolo de lucha, de identidad y de patria viva. En diálogo con SinVueltas, Fernando “Ferdy” García Bes, presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, repasó el legado del héroe gaucho con emoción y mirada crítica.

“San Martín no hubiera podido cruzar los Andes si Güemes no detenía el avance realista"

“San Martín no hubiera podido cruzar los Andes si Güemes no detenía el avance realista. Eso solo ya debería decirlo todo”, afirma, sin rodeos. Para Ferdy, la historia oficial no siempre fue justa con el general salteño. “Rondeau tuvo influencia en ese relato, y era pariente de Mitre, que fue quien escribió la historia oficial que hoy se enseña”, sostiene.

Recuerda que hasta no hace mucho, Güemes era apenas un feriado provincial. “En el año 2000 empezaron las gestiones para que su figura trascendiera. Hubo una marcha a caballo desde Salta hasta Buenos Aires llevando a la Virgen del Milagro peregrina. Esa imagen hoy es la patrona de nuestra Agrupación”.

Si bien celebra que su figura haya sido reivindicada, no está de acuerdo con que haya sido declarado héroe nacional por ley. “Los héroes no se decretan. Si hoy juntan firmas y hacen una ley, capaz mañana tenemos a Maradona como héroe nacional”.

"Ser gaucho es una filosofía de vida, es hacer por el otro sin esperar nada a cambio"

Al hablar de lo que significa ser gaucho, y especialmente gaucho de Güemes, lo define como una forma de vida: “No es usar botas, comer locro o tocar la guitarra. Ser gaucho es una filosofía de vida, es hacer por el otro sin esperar nada a cambio, ni un gracias”.

Este año, la conmemoración del 17 de junio vuelve a latir fuerte en la Quebrada de la Horqueta y en cada rincón de Salta. “La Guardia Bajo las Estrellas es el acto más sentido. Lo del monumento es la Velada de Armas, y los salteños tenemos que aprender a distinguirlo”.

Ferdy sueña con que más fortines se sumen a la vigilia: “Sería hermoso que pasen por la Quebrada el 16 a la noche y después vayan al desfile al amanecer”.

"Güemes es el único general que, más de 200 años después de su muerte, todavía tiene a cinco mil jinetes formados frente a él, para honrarlo y esperando sus órdenes"

Como cada año, el 17 volverá a ser una jornada histórica. “Un amigo siempre dice algo que me emociona: Güemes es el único general que, más de 200 años después de su muerte, todavía tiene a cinco mil jinetes formados frente a él, para honrarlo y esperando sus órdenes”.