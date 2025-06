Mientras merma la inflación, en súpers de Salta las ventas también bajan "en caída libre"

En la jornada del jueves, el INDEC celebró una inflación del 1,5 % en Mayo, considerando un logro en la economía nacional, sin embargo las ventas se derrumban y crece la deuda en los hogares.

InformateSalta buscó la palabra de Shadi, dueño de Super Kamal en Salta, el cual tiene sucursales por distintos puntos de la ciudad, a fin de que analice los números del INDEC y lo que se palpa a diario en los comercios.

"Están en caída libre las ventas, bajo la inflación porque bajo el consumo, nosotros al no vender estasmos bajando nuestra rentabilidad, enves de ganar el 20%, ganamos el 10% y a veces le ganamos 5%, a veces al costo para no peder clientela o pagar gastos fijos, tengo que pagar alquileres, sueldos y bajamos la rentabilidad para no perder clientela, igual estamos perdiendo clientela, porque ahora van a comprar día a día al almacen del barrio , va al mercado COFRUTHOS por mes".

"Para qué voy a comprar 150 bolsas si no hay ventas".

En cuanto a los precios explicó a nuestro portal, que bajaron los precios de las fábricas , bajaron hasta un 20%: "Bajo el precio si compramos más, no compre porque no me sirve, para qué voy a comprar 150 bolsas si no hay ventas. Nos obligan a acumular mercadería y a stokear de mercadería de ellos, por ejemplo los mayoristas de acá, molino Cañuelas, dicen 'te hago el 20% pero comprame más cantidad de mercadería' para qué? ".

Consultado por lo que palpa a diario en cuanto a la canatidad de clientes que ingresan a su local, dijo que si bien siguen entrando la misma cantidad de clientes, estos han reducido la cantidad de mercaderia que llevan: "Perdí ventas, no tienen para mercadería de primera calidad y tampoco compra para todo el mes, busca segunda calidad 'dame el más barato'.

Por último, y en relación a las ventas por el día del padre, contó: "Armamos combos de Fernet con coca, Vodka con cepita, Gin con Cepita y todavía no vendí ni un combo".