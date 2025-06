“¿Te hiciste pis?”: un incómodo momento vivió Belén Francese en el programa de Mirtha Legrand

Cada vez que participa como invitada en el programa de Mirtha Legrand, Belén Francese le suma un nuevo episodio bizarro a su currículum. Esta vez la exvedette, actriz y escritora le recitó un poema que ella misma escribió a la Chiqui, reveló el exorbitante precio al que se vende uno de sus libros en la web y protagonizó un incómodo momento con su vestido.

“¿Te hiciste pis?“, reaccionó Flavio Mendoza al verla de pie.

“Eso es algo innato”, respondió Francese cuando la conductora quiso saber cómo surgió en su vida el tema de las rimas. “Yo te traje algo hoy para vos Mirtha”, continuó, y luego de las reacciones de desconcierto del resto de los comensales, comenzó a recitar: “Mirtha Legrand, la reina de la televisión. Que entregaste tantas alegrías, tantas emociones. Entraste a todas las casas con tu simpatía, con tu alegría. Intrometida (sic) también, intrépida. Porque diste toda tu vida. Mirtha Legrand: todos vendrán, pasarán. Pero tú, única Mirtha Legrand, nacional y popular, ¡internacional".

El poema de Francese se ganó una ovación de todos los que estaban presentes en el estudio. “Muy bueno, muy bueno”, repitió Mirtha. “Gracias. Impresionante”, sumó. “Me gusta escribir y lo loco es que ahora me piden que relance…”, intentó continuar la actriz, pero Flavio Mendoza la interrumpió con una broma. “Neruda no sabés, está saltando de un lado al otro en la tumba”, señaló entre risas. En ese momento, Francese reveló un dato que sorprendió: “Pará, el libro mio está carísimo. Está como una reliquia popular en Mercado Libre. Es lo que hay, es mi país y estoy muy agradecida a la gente porque piden por favor un relanzamiento”, completó la idea.

Ante las dudas de Mercedes Ninci y Sebastián Pampito Perelló Aciar, también invitados de la noche junto a Alfredo Leuco, Francese pidió que alguien chequeara el precio en la famosa plataforma de compra y venta. “Está muy caro. Está 250 mil pesos un libro”, reveló. “Porque hay gente que no lo tiene, coleccionistas, que lo quieren”. Al rato, el periodista de espectáculos confirmó el dato.

El problema de Francese con su vestido

Casi sobre el final del programa, Francese protagonizó un momento que llamó la atención: después de escuchar a Mirtha Legrand relatar una de sus historias de vida, la actriz reaccionó con efusividad, pidió una ovación para la diva y se paró. Lejos de levantarse, todos quedaron sorprendidos por la gran mancha a la altura de las caderas en el vestido camel de la exvedette. “¡Estás toda mojada! ¿Qué te hiciste? ¿Pis?”, señaló Mendoza, y mientras el resto de los comensales se reía Francese siguió con el pedido de aplausos para la diva.

Su faceta de poetisa y el “medio cruel”

En septiembre del año pasado Francese estuvo en la mesa de Mirtha y también habló de su faceta de poetisa. Aquella noche repasó cómo se inició en el mundo de las rimas. “Surge porque un día me querían meter en una riña mediática, y la verdad es que como no es muy mi terreno dije ’ bueno, ¿cómo salgo de acá?”, recordó. “La noche anterior me estaba riendo sola en mi casa rimando objetos y cosas. Así que en un móvil dije ´¿saben que yo estoy escribiendo sobre cosas actuales que están pasando? Y en ese momento empecé a rimar. Eso tuvo tanto furor que dije ´voy a sacar un libro´”.

Lejos de quedar en un chiste, Francese publicó el libro de poemas y según recordó, tuvo mucho éxito: vendió 15 mil ejemplares. “Es un montón en la industria de la literatura”, celebró. “El libro se llama Pequeña Belén no ilustrada. Y algunos coleccionistas ofrecen hasta el día de hoy fortunas porque lo quieren. Después fui por más y saqué Reflexiones Belunísticas. Era de aforismos, de rimas, de poemas. Y al público le gusta y yo soy una servidora del público”, dijo risueña.

“¿Te toman en serio?”, quiso saber entonces Mirtha. “Mirá, el público que quiere divertirse y está ligado al humor obviamente que sí”, explicó Francese. “Puede parecer fea mi pregunta, pero yo he notado que a veces se ríen de lo que hacés, de tus poesías, y no me gusta”, aclaró Legrand. “Porque hay veces que se pueden reír con vos y otras veces reír de vos. Yo creo que la etapa de reír de mí hubiese sido muy efímera. No hubiese trabajado hasta el día de hoy, que estoy produciendo y haciendo un programa propio en streaming. Entonces creo que tuve la capacidad de revertir eso. El medio es cruel con cualquier chica que sea media torpe. Pero eso depende de la capacidad de cada uno”, aseguró. /La Nación