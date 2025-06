"Quilombo": la fulminante predicción de un famoso astrólogo sobre Boca y River en el Mundial de Clubes 2025

Boca Juniors vivirá este lunes 16 de junio un día histórico al debutar en el Mundial de Clubes 2025, que se disputa por primera vez con un formato de 32 equipos y se juega en Estados Unidos.

El Xeneize enfrentará a Benfica desde las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido clave para sus aspiraciones en el Grupo C, que también integran Bayern Múnich y Auckland City.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, en su tercer ciclo como entrenador, llega a este torneo tras clasificar por ranking Conmebol, a pesar de no haber disputado la última Copa Libertadores ni haber cosechado títulos en los últimos dos años. Para esta ventana especial de 10 días permitida por FIFA para incorporar refuerzos, Boca sumó a Marco Pellegrino y Malcom Braida, aunque este último podría arrancar desde el banco.

Boca Juniors debuta en el Mundial de Clubes 2025 con la astrología de su lado

Foto: El Gráfico

El rival, Benfica, llega con un gran nivel tras luchar hasta el final por el título de la liga portuguesa, quedando escolta con 80 puntos, y cuenta con figuras argentinas como los campeones del mundo Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

LA FULMINANTE PREDICCIÓN DEL ASTRÓLOGO DE BOCA

En este contexto, Giorgio Armas, reconocido tarotista y astrólogo del Xeneize, brindó una visión particular y esperanzadora sobre la participación de Boca y River en esta edición del Mundial de Clubes.

“Boca-River, es verdad, los favoritos son los europeos. Sacando, sin faltar el respeto, a los africanos, los oceánicos o los asiáticos. Después de los europeos somos nosotros, los sudamericanos”, señaló.

El astrólogo profundizó en la influencia del lugar donde se juega el Mundial: "El tema acá es dejar algo claro: el Mundial de Clubes se va a jugar en nuestro continente, con nuestra astrología, porque Estados Unidos es elemento de agua, igual que la Argentina, igual que varios países de Sudamérica". Según Armas, este factor astrológico es fundamental para entender las posibilidades de los equipos sudamericanos en el torneo.

Giorgio Armas y la predicción para Boca en el Mundial de Clubes: "No vamos a ser la cenicienta"

Foto: La Gaceta

En relación a cómo esto afectará a los equipos, Armas explicó que "los equipos sudamericanos, ahora hablamos de Boca y River, pero en realidad también los brasileros, los mexicanos, los estadounidenses, acá entra Messi igual. Se le va a generar quilombo, un quilombo lindo a los europeos. Cambian los tránsitos planetarios porque es un Mundial de Clubes y lo bueno es que estamos en nuestro continente".

Sobre el rendimiento de Boca, el tarotista recordó los resultados recientes en el fútbol local: "Boca no le pudo ganar a Lanús, River perdió con Platense, pero cuando nos enfrentamos a equipos más grandes, con solar diferente, eso es mutable. Sale algo lindo, hay una linda fricción, es diferente, nos crecemos porque es el escudo, es la herencia astrológica de los clubes, Boca, River. Entonces es otra cosa, es diferente". Aquí Armas destaca que la identidad y la historia de los clubes argentinos les permiten elevar su nivel ante rivales de mayor jerarquía.

Finalmente, sobre el papel de los sudamericanos en el Mundial, Armas sentenció con firmeza: "No vamos a ser la cenicienta, vamos a generar quilombo. OK para poder lucharla y pelearla. No, no, no nos vamos a ir de compras a Estados Unidos. Y decir que los equipos argentinos, los equipos de este continente pueden hacer un poco de un poco de lío en el Mundial de Clubes".