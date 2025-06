Kosiner, tras el fallo contra Cristina: “Las grietas se están llevando puesta a la justicia”

El diputado nacional mandato cumplido, Pablo Kosiner, realizó fuertes declaraciones en Sin Vueltas en relación a la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial en Argentina tras el fallo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según su mirada, la profunda división social que genera esta causa pone en jaque la legitimidad de la justicia. "Lo más complicado de esta situación no es solo la causa puntual que involucra a Cristina, sino que estamos frente a un problema mayor: cuando una sentencia no tiene aceptación social mayoritaria, aunque sea legalmente válida, se quiebra un pacto social fundamental", sostuvo Kosiner.

Para el exlegislador, la justicia no puede sostenerse únicamente en la letra de la ley si pierde la credibilidad de gran parte de la sociedad. "El fallo puede estar jurídicamente estructurado, pero cuando la mitad del país no cree en la justicia, el sistema entra en crisis. Y eso está pasando en Argentina", enfatizó.

Kosiner remarcó que desde hace tiempo viene advirtiendo que la grieta política podría terminar socavando las instituciones más importantes del país. "Yo ya lo había planteado en su momento: cuidado que las grietas no se lleven puesta a la justicia. Hoy temo que ese proceso está en marcha. Las diferencias irreconciliables están destruyendo una de las instituciones más relevantes del sistema democrático", alertó.

El exdiputado también criticó duramente la actual composición de la Corte Suprema, particularmente desde la incorporación del juez Ariel Lijo, designado por decreto por el presidente Javier Milei. "Cuando los jueces aceptaron tomarle juramento a un juez de facto, como lo es García Mansilla, la Corte perdió su legitimidad. Para mí, esos tres jueces no tienen habilidad moral ni legal para seguir ocupando su cargo", aseguró.

En su análisis, Kosiner insistió en que este problema excede a la causa de Cristina Fernández de Kirchner y afecta todos los fallos de la Corte actual. "Yo me dedico al derecho constitucional. Desde una mirada técnica, no desde la simpatía política, creo que esta Corte no debió seguir dictando sentencias después de avalar un procedimiento inconstitucional como el nombramiento por decreto de un juez de la Nación", señaló.

Sobre la causa Vialidad, que derivó en la condena a prisión domiciliaria de la expresidenta, reconoció que el proceso judicial avanzó por las vías correspondientes y tuvo múltiples instancias de revisión. Sin embargo, volvió a insistir en que el problema de fondo es la falta de confianza en el Poder Judicial: "No se trata solo de Cristina. La sociedad no cree en los fallos de esta Corte. Cuando eso pasa, estamos al borde de una ruptura del contrato social", advirtió.

Finalmente, Kosiner también cuestionó la demora de la Corte Suprema en pronunciarse sobre temas de altísimo impacto, como la constitucionalidad del DNU 70. "Ese decreto afecta la vida de todos los argentinos. La Corte debería resolverlo ya mismo. Pero seguimos esperando mientras dictan otros fallos con jueces cuya legitimidad está, a mi criterio, completamente cuestionada", concluyó.