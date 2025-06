BAZA: Una marca salteña que cose identidad, legado y diseño

Desde Salta, una marca independiente se abre paso en el mundo de la moda con una propuesta única: prendas hechas a mano, con tiempo, historia y un profundo homenaje familiar. Se trata de BAZA, el emprendimiento liderado por Guadalupe Curá, quien transformó la herencia de su abuela costurera en una firma de diseño con alma propia.

La historia se remonta a Amalia Sinfuentes, una costurera nacida en Baza, España, que hizo de su oficio un legado en tierras salteñas. Fue ella quien enseñó a su nieta los primeros secretos del hilo y la moldería, gestando sin saberlo los cimientos de un proyecto que hoy toma fuerza en redes y mercados.

“Hay mucho trabajo detrás de cada prenda. Son únicas y hechas con dedicación. Me gusta mostrar el proceso porque la gente lo valora, y eso me hace feliz”, cuenta Guadalupe en diálogo con IN Salta.

El nombre del emprendimiento no es casual: BAZA es el pueblo andaluz de donde emigraron los padres de Amalia. Elegirlo fue una forma de honrar sus raíces y el oficio familiar. La marca nació después de la pandemia, cuando Guadalupe —que había cursado una carrera universitaria ligada a los números— decidió volcarse de lleno a su pasión por el arte y la creación manual.

Hoy, BAZA se especializa en prendas y accesorios de cuero que destacan por su originalidad y confección artesanal. “Al principio pensé que iba a ser difícil, pero el público lo recibió con mucho entusiasmo. Valoran tener algo hecho a mano, que no se repite”, afirma.

Parte clave del proyecto es Oscar, su colaborador más cercano. “Es quien logra materializar todas mis ideas. Hacemos un gran equipo”, destaca.

Con ventas mayoritariamente a través de Instagram y una web en desarrollo para llegar a todo el país, BAZA ya ha captado la atención de compradores fuera de Argentina. Pero más allá del crecimiento, Guadalupe sostiene que el verdadero valor de su marca está en el espíritu de cada prenda: “No es sólo un top o un chaleco. Hay historia y alma en cada creación”.