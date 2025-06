Salteña denuncia estafa por parte de una empresa de piscinas

Un caso en enero resonaba en los medios de Salta, cuando un hombre denunciaba la falta de entrega de una pileta que había pagado en su totalidad, apuntando contra la empresa de psicinas que vendía la marca Luvi.

A este caso se suma una nueva damnificada, quien señaló que le entregaron la pileta, pero no fue instalada, habiendo pagado la mano de obra de instalación y una bomba portátil en un total de $1.750.000.

En diálogo con Que Pasa, dijo que la empresa que funcionaba en calle Mendoza 520 actualmente esta cerrada, contando con la última comunicación con el ex gerente donde le decía que reclame a terceros.

“Se refería a otra empresa que está relacionada con la fábrica y como tenía crédito de fábrica me entregaron la pileta, pero el ex gerente se quedó con un monto que le pagué como parte de la instalación de la pileta y bomba portátil” comentó la mujer, ya que los pagos se hacían de contado o por transferencia que iba a parar a la cuenta personal del sujeto en cuestión.

“Si hoy me preguntan cómo es la estafa, a mí me cuesta entender que pasó, hice la denuncia correspondiente, señalo como responsable al ex gerente” acotó.

La damnificada cuenta con los comprobantes de transferencias a la cuenta del sujeto: “Hay una cuestión acá, este señor estuvo usando una firma manipulando documentación, falsificando firma de contratos”, a lo que agregó que la sociedad ya estaba dada de baja, pero seguir comercializando la marca Luvi en Salta.

Si bien a ella le entregaron la pileta, informó que hay clientes que fueron estafados en su totalidad, y habrían más de 30 personas damnificadas.

“Hasta donde sé que ese señor tiene la ciudadanía española y en cualquier momento se fuga y queda impune”, por lo que pide que se haga justicia independientemente de recuperar el dinero o no.

“Ya no contesta ni llamados ni mensajes. El último mensaje fue en abril para comunicarme que él también estaba reclamando a terceros (…) y que él supuestamente es una víctima más y reclama derechos laborales, acá la realidad es otra, él era el gerente de Salta y manejaba los fondos” finalizó.