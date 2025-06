¿Mauro Icardi y La China Suárez, en crisis? Señales de desgaste a pocos días de volver a Turquía

Mauro Icardi y La China Suárez deberían preparar las valijas muy pronto porque el futbolista debe regresar a Turquía. Pero en Mediodía Noticias comentaron los rumores que aparecieron sobre una crisis en la pareja, con señales de desgaste entre ellos.

“¿Qué hay de cierto? La verdad es poco comprobada respecto de esta situación. Ellos estuvieron juntos en un partido de hockey de Rufina, la hija que La China tiene con Nicolás Cabré y estuvieron los dos, y también estuvo Nicolás Cabré con su pareja Rocío Pardo. Y ahí estuvieron, se mostraron, Mauro acompañó, pero no estuvieron muy pegoteados. Y, entonces, algunos colegas empezaron a decir que hay crisis, porque además está el viaje a Turquía”, empezó explicando Javier Fabracci.

Y prosiguió: “La verdad es que por ahora son solamente rumores, pero yo no los creo. No creo en estos rumores, no hay ninguna otra relación, digamos, gente del entorno dice que todo sigue viento en popa entre ellos”.

“Bueno, pero tampoco van a estar todo el día pegoteados, ya es el momento de ‘correte un poco’”, le dijo Sandra Borghi.

Aparecieron rumores de crisis en la pareja.

Qué hay de cierto en los rumores de crisis entre La China Suárez y Mauro Icardi

“No, y aparte ahí también estaba Rocío con Nicolás Cabré, y el evento tenía que ver con otra cosa. Ellos están planificando la mudanza a Turquía en los primeros días de julio, Mauro tiene que presentarse en el Galatasaray y la idea de La China es acompañar a Mauro. Ahí, la mayor complicación tiene que ver con la logística en torno a los hijos que vayan y vengan de Buenos Aires para pasar tiempo con sus padres, la adaptación y demás”, contestó el periodista.

“Eso es quizás lo único ríspido por el momento en lo que tiene que ver con la logística, pero no hay nada que indique que la relación entre Mauro y La China esté atravesando un mal momento para nada”, cerró. /eltrece