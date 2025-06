Una intendenta denunció acusaciones falsas de narcotráfico y pedofilia en su contra

La intendenta de General Mosconi, Ana Palma Guerrero, ha denunciado públicamente una campaña de difamación y desprestigio en su contra, la cual ha cobrado fuerza en los últimos días con acusaciones de pedofilia y vinculación con el narcotráfico.

¿Qué pasó? Según informó Nuevo Diario, la jefa comunal ha señalado que esta situación podría ser una represalia directa por su gestión en la adjudicación de obra pública. “Concretamente se me acusa de pedofilia en perjuicio de mi propio hijo por una fotografía tomada desde mis redes sociales donde le doy un beso a mi hijo en la boca cuando tenía menos de un año”, afirmó la intendenta.

Entre las acusaciones más sensibles, la intendenta ha sido señalada de pedofilia, específicamente en perjuicio de su propio hijo. Esta imputación se basa en una fotografía, difundida de manera manipulada, tomada de sus redes sociales en la que se le ve besando a su hijo en la boca cuando este era un bebé.

Guerrero ha expresado su dificultad para identificar a los responsables, pero ha formalizado una denuncia ante la Unidad de Delitos Informáticos.

Además, a la intendenta también se la intentó vincular con una red de narcotráfico, a raíz de la detención de un empleado municipal. Sin embargo, la mandataria ha aclarado que dicho empleado se encuentra con licencia médica desde hace siete meses debido a problemas neurológicos, lo que implica que no mantiene una vinculación laboral activa con la Municipalidad.

En el marco de esta campaña, han circulado capturas de pantalla de supuestos mensajes entre la intendenta y Víctor Rojas, delegado de Comunidades Originarias, en los que Rojas le pediría dinero para un abogado. Así, Guerrero señaló que recibió un mensaje de este tipo de un número desconocido y ha enfatizado que su relación con Rojas es estrictamente institucional, dado su rol como representante de las comunidades elegido por votación.

“La verdad que es difícil saber a qué sector adjudicarle esto, pero hice la denuncia ante Delitos Informáticos porque no es el primer ataque desde que adjudicamos obra pública a las comunidades originarias”, expresó la intendenta, relacionando las difamaciones con su decisión de reordenar la obra pública en el municipio.

“No entiendo el nivel de ensañamiento ya que hay en contra de mi persona, porque no he visto, la verdad, nunca algo así, yo nací de criada en General Enrique Mosconi, he visto que a los intendentes los han tratado de chorro, de inútil, de inepto, de putanero, de todo lo que vos quieras, pero el nivel de ensañamiento que hay contra mí, la verdad que no lo he visto nunca”, finalizó.