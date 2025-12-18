Contrabando en la frontera: "Llegan entre 50 y 60 colectivos por día y pasan mercadería”

InformateSalta se comunicó con el titular de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablouk, quien nos dio la primicia que los precios en el país vecino de Bolivia se dispararon, un comercio que afecta al norte por el paso de mercadería ilegal.

En este sentido, consultado por el comercio ilegal y el reciente conflicto que hubo con bagayeros que intentaron cruzar mercadería por las fiestas, dijo que esta medida de paso de productos nunca paró y no es propio de las fiestas: “En Orán vas a ver que llegan entre 50, 60 colectivos por día y pasan mercadería”.

Y si bien hay algunos productos que son más accesibles, como los electrónicos, en lo textil se posicionó mejor lo local, además que actualmente no es tan barato el país vecino como lo fue un año atrás, más aún con la reciente suba de precios.

En un contexto de recesión, Argentina cuenta con una ventaja, las compras con tarjetas de crédito que ofrecen hasta 12 cuotas, pero advirtieron a Zablouk, desde un conocido banco en Orán, que la morosidad en el pago de este tipo de cuenta, creció.

Si bien marcó que el plan económico busca que el país se vuelva a levantar, el ajuste fue duro: “Se ajustó muchísimo (…) se tiene que aflojar un poco porque la gente no llega a fin de mes”.

En la última reunión de la Cámara Argentina de Comercio en Buenos Aires, se congregaron todos los presidentes de Cámara asociados y concordaron que hay una falta de consumo: “Hay una recesión muy grande. A nosotros, los que estamos en frontera también nos liquida el tema de Bolivia, pero ¿cuál es el oxígeno nuestro? Que hoy las cuotas están apareciendo y tenemos hasta 12 cuotas sin intereses”.

Sostuvo que para remontar esta situación es necesario un plan que permita continuar bajando los impuestos: “Hoy lo que nos diferencia con los otros países es la alta carga impositiva” finalizó.