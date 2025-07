Taxis en alerta por la falta de GNC: “El trabajo hay que hacerlo igual, con lo que se tenga"

En medio de la ola polar que vive el país, novedad inesperada fue el anuncio del Gobierno de la Nación, el cual cortó el suministro de gas natural a usuarios industriales, estaciones de servicio de GNC y algunas usinas generadoras de energía, con servicio “interrumpible”, para no poner en riesgo el abastecimiento de los hogares.

La disparada de consumo por las bajas temperaturas y algunos desperfectos en al menos dos yacimientos de Vaca Muerta precipitaron la medida. Una decisión similar se había tomado en mayo del 2024, a lo que se sumó en ese momento la demora en la puesta en marcha del Gasoducto Perito Moreno.

Esta situación tuvo su réplica a nivel local, pues en Salta el frío hizo también que se viera afectada la venta de gas natural comprimido o GNC. Desde el ENARGAS y Naturgy se comunicaron telefónicamente a todas las Estaciones de Servicio y con la Cámara de Expendedores de Combustibles para solicitar la suspensión.

¿Cómo lo tomaron los conductores? Con la sorpresa propia que genera el caso, dejando atónitos a más de uno por este corte, el cual entienden que no debe ser impedimento para cumplir sus labores diarias, siendo necesario seguir con el trabajo usando las cargas que quedan.

Así lo comentó un conductor del transporte impropio al medio Somos Salta. “Esto me sorprendió, cargué esta mañana en este mismo lugar, vengo a hacer la segunda carga del día y me encuentro con que no hay gas”, mostró su perplejidad.

En su caso, realiza dos cargas por día para contar con el combustible necesario. “Ahora tengo un poquito de gas todavía, sino, seguiré con nafta, el trabajo hay que hacerlo igual, con lo que se tenga, con nafta, con gas, a cococho pero hay que llevar los pasajeros”, afirmaba.

Sin embargo, resaltaba la perplejidad de los conductores cuando, al llegar a abastecerse, se enteraban de la interrupción en el suministro. “No escuché nada en la radio, encima escucho una radio que informa de todo el país y no dijeron nada” al respecto, subrayó su perplejidad.