Por posible fuga de gas, se evacuó anoche el Parque del Bicentenario

Ayer, a pocos minutos que se proceda al cierre del Parque Bicentenario en Zona Norte, empleados que se encuentran en el sector de "Bienvenida" habrían sentido como una explosión y posteriormente olor a gas, atentos a esta situación y en cumplmiento de un protocolo, adelantaron la salida de las pocas personas que se encontraban en el predio.

InformateSalta dialogó con Eleonora Gallardo, Administradora de Parques Urbanos de la Ciudad quien contó

"No era del parque, era en la estación de servicio, fue justo al final de la jornada. No pasó a mayores, el parque esta abierto normalmente y no hay olor a gas".

Además agrego que el parque cierra a las 22 en temporada de invierno y el despeje se inicia a las 21.30 por lo cual se adelantó 30 minutos el procedimiento.

"Los chicos que estaban en el sector de bienvenida advirtieron el olor a gas y creo, no estoy segura, que haya habido una explosión, lo que sí empezarona sentir olor a gas. Lo que hicimos fue que se sacara a las personas por las otras entradas y no por la principal, tenemos los protocolos de esa forma, solo salieron por ahí los que tenían los vehículos y lo hicieron por decisión propia".

La administradora de los Parques Urbanos, confirmó que no debe haber habido más de 10 personas más los empleados "Debe haber habido alrededor de 30 personas como mucho y nos fuimos todos, a las 21:30 no había nadie".

Agregó que la Coordinadora del parque, en ese momento, tuvo contacto con la encargada con la estación de servicio, la cual le habría manifestado que anoche que se había dado una fuga y que estaba yendo Naturgy a lugar.