Una asistencia en contra de su equipo: Messi cometió el blooper más grande de su carrera y se redimió con dos golazos

Un día pasó lo impensado: Lionel Andrés Messi se equivocó y fue culpable de un gol en contra del Inter Miami en la MLS. El 10 rosado, recibió una pelota bajo presión cuando comenzaba el partido, quiso pivotear y la pasó hacia atrás con tanta mala fortuna o desatención que cayó en los pies de Prince Osei Owusu, centrodelantero del CF Montréal, un futbolista moreno nacido en Alemania que definió sin dificultades ante Oscar Ustari.

La jugada había comenzado con control de los de rosa y conexiones argentinas en el estadio Saputo de la ciudad canadiense. Ustari tocó para Tomás Avilés, que abrió a la derecha para Marcelo Weigandt. El ex Boca buscó en profundidad a Messi, que siempre se muestra generoso para ser salida.

En este caso fue malo el control de Leo, que quedó algo desarmado e incómodo, por eso buscó rápido hacia el sector de la zaga central, sin contar con la presencia del peligroso Owusu que aprovechó el regalito. Se jugaban dos minutos.

Leo se llevó las manos a la cabeza en señal de lamento. CF Montréal está último en la tabla y el Inter Miami contaba con una victoria para trepar en la tabla de posiciones de la Conferencia Este, donde debe algunos partidos por su participación en el Mundial de Clubes. El gol sirvió de envión anímico para los de azul y negro, que se animaron a llevarle más peligro a Ustari.

