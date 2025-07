Monotributo Social 2025: la opción que te permite facturar, tener obra social y pagar menos

ARCA habilitó una nueva posibilidad: el Monotributo Social 2025. Hay muchas personas que todos los días se levantan a trabajar por su cuenta: cocinan para vender, hacen arreglos, limpian casas, cuidan niños o venden cosas en la calle o por redes sociales.

Son trabajos reales, con esfuerzo, pero que muchas veces quedan fuera del sistema formal porque no alcanzan a cubrir lo que exige el monotributo común.

Se trata de una categoría pensada especialmente para quienes tienen ingresos bajos, pero quieren hacer las cosas bien. La idea es que puedan emitir facturas, tener cobertura médica y empezar a aportar para su jubilación, sin tener que pagar cuotas altísimas. El monto mensual es fijo: $8.358,16, bastante más accesible que el resto de las categorías.

¿A quiénes está dirigido?

Este monotributo está pensado para personas que no llegan al mínimo requerido por la categoría A del régimen simplificado. En otras palabras, es para quienes trabajan mucho pero ganan poco.

Pueden acceder:

trabajadores independientes de bajos ingresos,

pequeños emprendedores de la economía social,

personas que reciben programas sociales,

productores rurales en pequeña escala.

También se permite la adhesión de cooperativas de trabajo, siempre que cuenten con al menos seis integrantes. Es una forma de formalizarse, sin sentirse aplastado por los trámites o los montos.

Requisitos básicos para anotarse

Para acceder, hay que tener más de 18 años y estar al frente de una sola actividad económica. El ingreso anual no puede superar los $7.813.063,45. Se puede tener hasta dos propiedades, siempre que una esté vinculada al trabajo, y hasta tres bienes registrables (como un auto o una moto).

Eso sí, no se puede tener empleados a cargo ni participar como socio en empresas. Y es importante que los ingresos provengan solo de la actividad registrada, sin contar las ayudas sociales que puedan recibirse.

El trámite se hace todo por internet, desde la página oficial de ARCA, en la sección “ Mi Monotributo”. Solo necesitás tener tu Clave Fiscal.

Porque permite a miles de personas salir de la informalidad sin dejarlo todo en el intento. Hasta ahora, quienes querían inscribirse en el monotributo tradicional debían pagar al menos $32.221 por mes (categoría A), y eso es muchísimo para alguien que apenas está empezando o vende poco.

Con el Monotributo Social, ese obstáculo se elimina. La cuota es mucho más baja y, aun así, te permite tener beneficios como una obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de emitir facturas. Es un paso grande hacia una vida más tranquila y ordenada.

La informalidad no es elección para muchos, es la única opción. Pero eso trae problemas: no se puede facturar, cuesta acceder a servicios de salud, no se generan aportes para la jubilación y, muchas veces, se depende de lo que entra en el día a día.

Con este régimen especial, ARCA plantea una solución realista para quienes no quieren estar al margen, pero tampoco pueden afrontar las exigencias del sistema general. No hay vueltas ni letra chica: si cumplís los requisitos, te anotás y empezás a formar parte.

Un paso hacia la seguridad y el futuro

Tener una obra social, empezar a aportar para el día de mañana, poder mostrar una factura a un cliente... son cosas que hacen una gran diferencia. Este Monotributo Social no cambia todo de un día para el otro, pero sí abre una puerta. Una puerta que, hasta ahora, estaba cerrada para muchos.

Y lo mejor: no hace falta ser experto en trámites ni tener un contador. Con una conexión a internet y tu Clave Fiscal, podés anotarte y empezar a trabajar de manera más segura. Porque trabajar por cuenta propia no debería significar estar solo. Con este nuevo paso, el Estado reconoce esa realidad y tiende una m