Paritarias para empleos domésticos en Salta: “El último aumento fue del 2,5% y no alcanza”

Después de seis meses sin actualizaciones en sus salarios, las empleadas domésticas de Salta afrontan una situación complicada debido a la inflación y la economía nacional. Ana Díaz, referente local del sector, señaló a InformateSalta que “la situación está en retroceso, como para todos los trabajadores registrados, ya que la economía de Argentina no está colaborando mucho”.

“Muchas han perdido el trabajo o les han reducido las horas”

En la provincia, las compañeras en categoría 5, que corresponde a tareas generales, están cobrando alrededor de 351.000 pesos mensuales por 192 horas de trabajo, cifra que muchas no llegan a alcanzar porque “muchas han perdido el trabajo o les han reducido las horas”. Díaz resaltó que “es una pena tener que trabajar y perder la fuente laboral, sobre todo cuando son jefas de hogar”.

Respecto a la próxima reunión paritaria, convocada para el 14 de julio, la referente expresó sorpresa porque “no se nos había informado antes y recién ahora los sindicatos están tomando en cuenta esta convocatoria para consensuar un pedido de aumento que al menos genere un cambio salarial”. El último incremento fue en febrero, de apenas 2,5%, muy por debajo de la inflación acumulada.

“En Buenos Aires la hora de limpieza se paga entre 8.000 y 15.000 pesos"

Díaz también explicó que los salarios locales están muy por debajo de otras provincias. “En Buenos Aires la hora de limpieza se paga entre 8.000 y 15.000 pesos, mientras que en Salta ronda los 3.000. En Córdoba y La Pampa los valores son mucho más altos, incluso con pagos adicionales por zonas desfavorables”, detalló.

Además del salario, la referente advirtió que la formalización del empleo es accesible pero no siempre se cumple: “Algunos empleadores no registran o descuentan la obra social sin informar, y muchas compañeras no tienen acceso a licencias ni aportes previsionales”. También reclamó por beneficios como el descuento en el transporte público, que en otras provincias existe pero en Salta aún no se aplica.

En relación a la jubilación, Ana lamentó la eliminación de la moratoria previsional, que dificulta el acceso a ese derecho básico para muchas trabajadoras. “Esto afecta a quienes ya tienen una edad avanzada y no podrán acceder a la jubilación como corresponde”, explicó.

Finalmente, Ana valoró la apertura de la Municipalidad para acompañar la visibilización del sector y pidió “que el Gobierno provincial tome en cuenta los reclamos para mejorar las condiciones laborales y económicas de las empleadas domésticas”.

La próxima reunión paritaria será clave para definir un aumento que ayude a compensar la pérdida del poder adquisitivo de este sector fundamental para miles de familias salteñas.