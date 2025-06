Adiós Pensión por fallecimiento: Anses ya no se la pagará a estos titulares

En marzo de 2025, el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la moratoria previsional. Así, casi 250.000 personas no podrán acceder a una jubilación de la Anses a lo largo del presente año. La moratoria previsional en cuestión posibilitaba el acceso a un plan de pago de deuda. Y fue gracias a ella que miles de mujeres y hombres que contaban con la edad jubilatoria pero no así con los 30 años de aportes requeridos pudieron acceder a una jubilación.

Esta medida dispuesta por el Gobierno Nacional también afecta a titulares de una prestación social que no podrán acceder a una pensión por fallecimiento. ¿De quiénes se trata?

Cabe resaltar que desde el Poder Ejecutivo anticiparon que no se prorrogará ni se abrirá una nueva moratoria provisional. Y especialistas en la materia coinciden en señalar en que la medida configura una reforma estructural del sistema previsional impulsada a través de la Anses.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no podrán reclamar una pensión por viudez en caso de fallecimiento de su pareja, un beneficio que sí seguirá disponible para los jubilados del sistema general de la Anses.

Es oportuno señalar que aquellas personas que cuentan con la edad necesaria para jubilarse pero no así con los 30 años de aportes requeridos por la Anses pueden acceder a la PUAM, que es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por la Ley de Movilidad.

La Anses destaca que requisitos son necesarios para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

En junio de 2025, el importe correspondiente a la PUAM es de $243.779,14. Con el bono adicional de 70 mil pesos, el total alcanza los $313.779,14.

Se calcula que, sin la posibilidad de acceder a una moratoria previsional, cada año alrededor de 200.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse. El 70% de este total serán mujeres. De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), solo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años tiene más de 25 años de aportes.

Cabe recordar que, en 2024, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones que otorgó la Anses fueron a través de la moratoria (313.950 nuevos casos sobre 427.505 personas en total). En definitiva, según lo puntualizan los especialistas en materia previsional, sólo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres podían jubilarse sin moratoria.

Cabe señalar que aquellas personas que accedieron a la jubilación a través del sistema contributivo tradicional conservarán la posibilidad de transmitir una pensión a sus familiares directos, evidenciando una clara diferencia entre ambos regímenes.

Fuente: La Mañana de Neuquén.