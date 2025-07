Cierre de Vialidad Nacional "Milei viaja en helicóptero, lo invito a que venga en auto y vea"

Tras el reciente anuncio del gobierno Nacional, en manos del presidente Javier Milei, de disolver Vialidad Nacional el sector y terceros se vieron duramente golpeados. Desde Salta, el Presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Carlos Segura lanzó duros cuestionamientos al Gobierno y a los legisladores nacionales por lo que considera un golpe a las provincias del interior.

"Es difícil pensar que hayan cerrado una institución tan importante. No se sabe qué va a pasar con los puestos de trabajo, ni qué se va a hacer con las rutas. El presidente cree que todo se soluciona desde la Plaza de Mayo, pero no ve más allá de la General Paz" cuestionó.

Continuando con su cuestionamiento a los legisladores nacionales, apuntó contra los de La Libertad Avanza, quienes, para él, "dicen sí a todo y no definde los intereses de la provincia"

"La situación de las rutas en Salta es dificilísima. Milei viaja en helicóptero, pero lo invito a que venga en auto y vea cómo están nuestros caminos. No entiendo la decisión del presidente. Parece que cree que por ser privado es mejor, pero eso no siempre es así", señaló.

Sin obra pública la situación va empeorar

Segura advirtió que no todo el sector privado podrá absorber a quienes queden fuera del sistema, en relación a los despidos en Vialidad Nacional, y que muchas empresas también enfrentan dificultades.

"No todos somos corruptos como él piensa. Las empresas de construcción la pelean día a día. Sin las obras provinciales no sé cómo estaríamos. Si no hay inversión pública, la situación va a empeorar", afirmó.

Una Vialidad Provincial más fuerte

Segura también dejó en claro que, ante este escenario, la provincia debería fortalecer su estructura local:

"Tendremos que pensar en una Dirección de Vialidad fuerte en Salta, porque no podemos quedarnos sin planificación ni mantenimiento en rutas".

Además, cuestionó los costos actuales de construcción y señaló que una vivienda IPV hoy cuesta 1.200.000 pesos el metro cuadrado, lo que refleja el encarecimiento del sector en medio de la paralización de obras nacionales, publicó QPS.