“Lo veo como una posibilidad laboral”, jóvenes se acercan al Ejército en busca de oportunidades

Hasta el 15 de agosto, el Ejército Argentino mantiene abierta la convocatoria 2025 para jóvenes salteños de entre 18 y 24 años que deseen sumarse como soldados voluntarios. La iniciativa representa una oportunidad concreta para quienes buscan una salida laboral con vocación de servicio y la posibilidad de iniciar una carrera dentro de la fuerza.

El móvil de CNN Salta 94.7 realizó un relevamiento en las instalaciones del Ejército y, hasta cierta hora de la mañana, solo seis personas se habían acercado a iniciar el trámite. A pesar del bajo número, desde el lugar mantienen las expectativas de que más jóvenes se acerquen en los próximos días.

Uno de los postulantes que salió del lugar comentó ante el móvil: “No tengo trabajo y me gusta el servicio, lo veo como una posibilidad laboral. Vine a mitad de año y no estaban inscribiendo, recién ahora me enteré y vine. Tengo dos amigos que ya se inscribieron”.

La convocatoria apunta a jóvenes con estudios primarios finalizados, buena condición física y predisposición para recibir formación militar y participar activamente en tareas operativas y de apoyo.

Desde el Ejército resaltan que ser soldado voluntario implica no solo un empleo, sino también una oportunidad de formación, disciplina y desarrollo personal, con posibilidad de crecimiento dentro de la institución.