Ni la suba de tasas logró frenar al dólar: Ya supera los $1.300

Pese a los esfuerzos del Gobierno por restringir la circulación de pesos en el mercado y contener la escalada cambiaria, el dólar minorista alcanzó este jueves los $1.300 en el Banco Nación, un valor récord desde que se levantó el cepo cambiario en abril.

El promedio oficial del Banco Central, incluso, marcó un número aún mayor: $1.307 para la venta. En paralelo, el dólar mayorista avanzó hasta $1.286, con un salto de $12, mientras que las versiones financieras también registraron subas: el MEP llegó a $1.292, el contado con liquidación tocó los $1.301 y el dólar informal o “blue” se negoció a $1.305.

La reacción del mercado tiene relación directa con la decisión oficial de interrumpir la colocación de las LEFI, instrumentos a corto plazo que utilizaban los bancos para invertir. Al cerrarse esa vía, los pesos comenzaron a desplazarse hacia el dólar. Frente a esto, el Ejecutivo dio marcha atrás con una licitación extraordinaria por $4,7 billones, ofreciendo tasas de interés 10 puntos más altas que la semana anterior.

Escalada del dólar

Sin embargo, esa medida tampoco logró descomprimir la presión cambiaria. La creciente demanda de divisas, en un contexto de reducción inminente en la oferta, siguió empujando los precios.

Esto se debe a que el próximo lunes 22 de julio vence el plazo para la liquidación anticipada de divisas del agro, antes de la implementación del nuevo esquema de retenciones. Una vez cumplido ese plazo, se espera un marcado descenso en las operaciones del sector exportador.

En un intento adicional por calmar las expectativas, el Gobierno intervino en el mercado de futuros, donde se movieron US$ 1.440 millones, casi el triple del volumen operado en el segmento contado, que apenas superó los US$ 545 millones. A esto se suma una estrategia silenciosa de acumulación de reservas: en el último mes, se habrían comprado unos US$ 1.000 millones “en bloque”, fuera del radar del mercado cambiario.

Reservas del Central

Gracias a estos movimientos y al ingreso de un préstamo por US$ 314 millones de la CAF (Corporación Andina de Fomento), las reservas brutas del Banco Central escalaron a US$ 40.387 millones, registrando un incremento diario de US$ 554 millones.

Mientras tanto, en la Bolsa porteña el índice Merval repuntó un 2,1%, con mayoría de acciones en alza. No ocurrió lo mismo en Wall Street, donde los ADR argentinos cerraron con predominio de pérdidas. El retroceso más marcado fue para Supervielle, con una caída del 1,9%.

Por otro lado, los bonos soberanos en dólares mostraron una jornada positiva, especialmente el GD35 (+0,9%), el GD30 (+0,8%) y el GD41 (+0,5%). Esta reacción se da luego de que la calificadora Moody’s mejorara la nota de la deuda argentina. Sin embargo, el riesgo país continúa elevado y se mantiene en torno a los 770 puntos básicos.