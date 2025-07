"Esta gente no sabe nada": La indignación de Soledad con un participante que no la eligió

A lo largo de los diferentes programas de La Voz Argentina 2025, los coaches bromean con que Soledad es tricampeona y que utiliza eso para convencer a los participantes de elegir su team. Esto mismo ocurrió cuando la cantante se dio vuelta con la performance de Lisandro Domínguez, pero no fue la única, ya que Miranda! también lo hizo.

Rápidamente, Ale Sergi comentó que la Sole ya ganó varias veces el programa, y sentenció: "Pero viste que a veces la racha se corta. Los Miranda! vinimos hace un montón y no ganamos porque ganó la Sole, ahora venimos por segunda vez y tenemos ganas de ganar y sentimos que con vos lo podemos hacer". A lo que Juliana Gattas agregó: "No solo queremos ganar, queremos pasarla bien, y sentimos que con vos la vamos a pasar muy bien".

"Está todo bien lo que dicen, chicos, porque la verdad que los quiero mucho", comentó Soledad, y sus compañeros la interrumpieron para bromear con que ahora no va a poder decir que es tricampeona porque ya se lo habían dicho ellos.

Entonces, la cantante sentenció: "A mí no me gusta alardear eso, porque yo soy tricampeona gracias a que las mejores voces de este país me eligieron a mí. Ponele que tuve una cuota de suerte, pero podemos demostrar que no es suerte solamente. Te juro que me encantaría que vos me dejes llevar en este camino hacia el podio".

En ese momento, Luck Ra afirmó que era momento de que Lisandro revele a qué team se va a ir, y agregó: "Por si no sabías, Sole es tricampeona, creo que no lo dijiste nunca". Sin embargo, la artista aclaró: "No lo digo yo, me lo dicen ellos".

Finalmente, el participante confirmó que se irá al Team Miranda! y Soledad no pudo esconder su enojo: "No puedo creer lo que acabas de hacer, típico que te miente. Esta gente no sabe nada". Sin embargo, luego afirmó: "Me voy a convertir en una buena perdedora".