Lo golpearon para robarle la moto cuando compraba en un quiosco

Un terrible hecho de delincuencia se dio en zona Sudeste, en B° Sita, cuando un hombre de 40 años aproximadamente llegó en la mañana de este viernes hasta un local comercial en la zona a bordo de su moto 110cc y fue interceptado por al menos 2 personas lo sorprendieron con golpes de puño y le sustrajeron el rodado.

Tras el hecho, los delincuentes huyeron a bordo del motovehículo. En tanto la víctima, tras el reporte a la policía, fue asistida por SAMEC en el lugar y será trasladado hasta su domicilio.

Sobre los delincuntes, el comisario Luna advirtió que ya fueron identificados por cámaras y se trabaja intensamente en ubicarlos y detenerlos.

Un vecino dijo a tráves de Multivisión "Vino a comprar un señor acá al frente y vinieron 4 sujetos, lo golpearon, dos se fueron por un lado y otros dos se llevaron la moto empujandola y después la hicieron arrancar y se fueron. Acá hay muchos chicos con adicción y te roban lo que sean, pidió más patrullaje".

Sobre el caso de este viernes el vecino supo por otros testigos que "Cuentan los vecinos que lo golpearon con un palo en la cabeza, vino SAMEC".

Además el almacenero dio su versión y contó como forcejeó con los delincuentes que tenían una punta "Viene todos los días a esa hora y compra y se va a trabajar, lo atendí y me fui para adentro. Cuando iba por allá sentí un ruido raro y vi que le estaban quitando la moto, ya estaba tirado. Yo salí, intenté quitarle la moto y miro y uno estaba con una punta, digo ya no me meto más".