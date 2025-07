El insólito mensaje de Angela Torres a la China Suárez en plena polémica de Icardi

La China Suárez sigue siendo punto de referencia, incluso de las celebridades, debido a los escándalos que protagoniza. Desde rumores de infidelidades hasta peleas legales, actualmente, la actriz pareciera que está involucrada en diversas problemáticas y no se salva ninguno. Fue así que, tras su separación con Rusherking, Ángela Torres volvió a hablar del distanciamiento que ambas vivieron, cuando su relación con el cantante había comenzado. De esta manera, le hizo un particular pedido.

Angela – China: un distanciamiento que no cesa

Rusherking y Ángela Torres

La relación de Ángela Torres y la China Suárez sufrió un fuerte quiebre, cuando se dio a conocer que la cantante había comenzado una relación con Rusherking. La actriz y el artista habían vivido una intensa historia de amor en el 2023, que duró casi todo un año. Sin embargo, a unos meses de haber terminado su relación y a fines de ese mismo año, una amistad se formó entre Torres y el cantante. Con el tiempo, esto evolucionó a un romance, que tuvo sus subidas y bajadas durante largo tiempo, pero también provocó una fuerte pelea entre las mujeres.

Era de público conocimiento que la China Suárez había decidido bloquear a Ángela Torres, y que se había enojado con ella por "no tener códigos", según habían contado algunos portales. Pero la historia cambió en las últimas semanas. La joven de 26 años y el cantante terminaron su relación definitivamente, y ella puso todo su potencial en la música, alejándose de los escándalos o problemáticas que pudieran surgir alrededor de esto. En este contexto, fue invitada por Martín Cirio, y él decidió volver a sacarle el tema de Eugenia.



Angela Torres: ¿Por qué me dejas afuera?”

En medio de la conversación, le recordó que la China la había bloqueado de Instagram, y Ángela Torres confirmó que así continuaba. "Me bloqueó la China, che. Me pone muy pésimo que me haya bloqueado porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada. ¡Es terrible!", expresó la joven, con un tinte bromista sobre la situación. De esta manera, decidió hacerle un particular pedido, aún con el mismo humor. "Te juro que estoy para que me desbloquee. Reina, yo te quiero ver el contendio. ¿Por qué me dejás afuera?", pidió, en referencia al Wandagate y para poder ser parte de la problemática.

La conversación evolucionó en todos los escándalos de Eugenia Suárez y en las cosas que se había llegado a enterar Ángela Torres. De esta manera, demostró que, si bien del lado de la China sigue habiendo un conflicto por resolver, la joven cantante dejó atrás todos los problemas que habrían llegado a surgir entre ellas. En el último tiempo, se dedicó de lleno a su música y anunció nuevas canciones que prometen ser éxitos.