Escándalo en un motel: Una mujer evangélica fue descubierta siendo infiel y dijo que fue "tentada por Satanás"

Una mujer evangélica quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que fuera descubierta engañando a su esposo en un motel. El episodio, registrado por testigos y difundido en redes sociales, generó todo tipo de reacciones debido a la insólita explicación que brindó la protagonista al ser increpada.

Tras ser sorprendida en plena situación comprometedora, la mujer pidió disculpas y sostuvo que su accionar no fue voluntario, sino consecuencia de una supuesta influencia maligna. “¿Quién no se ha equivocado? Ya pasó, no puedo volver atrás. Quien nunca se ha equivocado, que tire la primera piedra”, expresó con evidente nerviosismo. Acto seguido, afirmó: “Satanás nos usó para escandalizarnos y tirar nuestro nombre al barro”.

La mujer insistió en que es “víctima de Satanás”, remarcando que su infidelidad fue producto de una tentación que “no pudo resistir”. Aun así, reconoció que cometió un error y aseguró que espera poder resolver la situación con su pareja y su comunidad religiosa.

El episodio se viralizó rápidamente por la particular defensa que ensayó la protagonista, mientras el entorno de la pareja intenta procesar el impacto del escándalo que dejó expuesta la intimidad familiar.