La pícara respuesta de Mirtha cuando Beto Casella le preguntó si se animaría a usar bikini

Mirtha Legrand dijo una pícara frase al aire de su programa cuando Beto Casella le preguntó si está al tanto de las imágenes creadas con inteligencia artificial que circulan en las redes sociales.

“¿Viste alguna vez un meme tuyo? Hacen composiciones con un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara“, lanzó el periodista este sábado por la noche en la mesa de La Chiqui.

“¡Esa no soy yo!“, exclamó la diva sorprendida por la pregunta de su invitado. ”¿Nunca usaste bikini? Te queda bárbara", le dijeron Beto y Adabel Guerrero al mismo tiempo.

Luego de eso, Mirtha lanzó una frase subida de tono que dejó sin palabras a todos los presentes. “Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”, aseguró ella entre risas.

“¡Es un gran título!“, reaccionó Beto Casella por la inesperada respuesta que dio Legrand en su programa luego de que le preguntaran si se animaría a usar bikini.

Mirtha no pudo ocultar la risa luego de dar su respuesta.

El divertido reencuentro de Mirtha Legrand y Moria Casan

En el programa que se emitió la semana pasada, La Chiqui tuvo como invitada a Moria Casán. La última visita de la One había sido en septiembre del 2022 y había prometido no volver a la mesa.

Luego de que la locutora del ciclo presentara a todos los invitados, Mirtha dijo emocionada: “¡Qué mesaza!”. Fiel a su estilo, Moria le dijo: “Qué mesaza te armó la producción”.

“¿Y vos tenés injerencia en los invitados?“, le preguntó La One. ”Sí, por supuesto", contestó firme Mirtha. Con un tono cómico, Casan retrucó: “¿Y a quién elegiste primero?“. El chiste de Moria hizo que todos los presentes en el estudio estallaran de risa.

Meses atrás, en una de sus declaraciones más contundentes, Casán había dado una fuerte declaración sobre el programa: “Para mí, estos ciclos se cumplieron”, una frase que muchos interpretaron como un indicio de distanciamiento definitivo. “Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle. Me tiene que contar ella a mí… Y como ella no me cuenta, no voy más”, aseguró en ese momento. /TN