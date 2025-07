La violó su primo cuando dormía abrazada a su hijo de 7 años

El Juzgado de Garantías 3 prepara el juicio requerido contra un vecino de barrio Sarmiento, acusado de abuso sexual calificado. Se trata de una pena que podría dejarlo en prisión por 15 años.

Una visita a la casa de una tía para pasar la tarde con sus primos en la cancha del barrio, como solían hacerlo en la infancia, terminó de la peor manera para una joven mamá, cuya denuncia derivó en una investigación y pedido de juicio por parte la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

El caso, según pudimos conocer en Informatesalta, ocurrió el 4 de marzo de 2023 en una casa del barrio Sarmiento, en la zona oeste de la ciudad. En su denuncia, como en otras testimoniales, la víctima contó que ese día había decidido pasar la tarde junto a sus primos, como cuando eran niños.

Embarcó en su la salida a su hijo de 7 años, con quien llegó hasta la casa de su tía. Tras una breve charla, todos se fueron hasta la cancha de fútbol del barrio, donde pasaron la tarde, para luego regresar y tomar unas cervezas juntos.

Al caer la noche, y dado que no conseguía un remise para volver a su casa, la mujer decidió aceptar la invitación de su tía para quedarse a dormir. Y lo hizo en la pieza del primo al que luego denunció por el abuso, quien, para despistar, le había cedido gentilmente su cama.

La víctima, que vestía una calza y remera, se acostó abrazada a su hijo y no tardó en dormirse. Pasada unas horas, sin embargo, sintió algo extraño en sus partes íntimas. Lo que descubrió en ese momento fue horrible, pues vio a uno de sus primos semidesnudo encima de ella.

Al borde del shock, la mujer empujó a su agresor sexual, lo tumbó de la cama, se subió su ropa interior. Tomó a su hijo y salió de la habitación. Corrió a la de su tía, a quien le contó el abuso sexual que había sufrido a manos del “Pelado”, apodo de su primo.

Cuando escuchó cuál de sus hijos era, la dueña de casa no lo pudo creer, incluso aseguró que el acusado no estaba en la casa, sino en el fondo. Pero para que no quedaran dudas, la víctima dejó seguro a su hijo y llevó a su tía hasta la pieza donde había sido violada.

Negó todo

Allí, la madre encontró a su hijo tendido en el suelo, boca abajo. La víctima, en tanto, aprovechó para seguir recriminándole la agresión, incluso llegó darles unas patadas, mientras el acusado solo repetía que no había hecho nada. “No hice nada, yo no fui”, insistió, tras lo cual salió del cuarto.

Con su tía sin saber qué decir o hacer por lo que había hecho su hijo, la joven tomó a su hijo y se dirigió a la casa de su madre, quien la auxilió de inmediato, llevándola primero a un centro de salud de Villa Primavera, pero no la pudieron asistir por no tenían médico y le dijeron que no podían hacer nada por ella.

Derivada al hospital San Bernardo y luego al Materno Infantil, la joven recibió la atención médica y psicológica del caso. En tanto, su madre se presentó en la comisaría Séptima, en la zona sur, donde radicó la denuncia contra su sobrino.

A partir de esta denuncia, el caso quedó en manos del fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, quien llevo adelante la investigación penal. En ese marco, se sumaron varias medidas probatorias, entre ellas pericias y testimoniales, las que llevaron a confirmar, en grado de probabilidad, la responsabilidad penal del primo acusado.

En razón de ello, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 3 la elevación a juicio del caso por el delito de abuso sexual con acceso carnal. A su vez, dispuso todas las medidas de protección para la víctima, quien ahora espera que se fije fecha de debate para que se haga justicia por el abuso sufrido.