“Hay que caminar mucho para que haya justicia”, dijo el padre de Nuri tras la prórroga del juicio

El inicio del juicio por el femicidio de Nahir Nuri Klimasauskas Viazzi fue nuevamente postergado. El proceso contra Gustavo García Viarengo, acusado de provocar su muerte en diciembre de 2022 en Orán, estaba previsto para el 28 de julio, pero fue reprogramado para el 7 de agosto.

Rubén Klimasauskas, padre de la joven, en diálogo con Salta/12, se mostró esperanzado pero también crítico con el devenir de la causa. “Hay que caminar mucho para que haya justicia”, expresó, a la vez que recordó que a lo largo del proceso hubo hechos “extraños”.

Klimasauskas descartó que su hija se haya “tirado del balcón”. “Eso es imposible”, insistió el padre, y explicó que entre la habitación y el balcón había un living con muebles que hacían inviable una corrida o salto espontáneo.

Las pruebas que descartan el suicidio

La autopsia reveló que Nuri tenía lesiones en las manos y rodillas compatibles con un intento de sostenerse desde el balcón. También se encontró un trozo de mampostería junto a su cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de que intentó resistirse a la caída. Además, cayó de espaldas, lo que contradice aún más la versión del suicidio.

Rubén vive fuera de Orán y afirmó no haber tenido conocimiento de que su hija atravesara una situación de violencia. “Es complicado. Yo no sabía nada… Si hubiese sabido algo, mi hija no hubiese muerto. La habría sacado de ese lugar”.

También desmintió versiones que circulan desde el entorno del acusado, que aseguran que la madre de Nahir ejerce presión sobre la justicia. “¿Dónde está la influencia?”, cuestionó. “Le dieron prisión domiciliaria ignorando todo lo que había pasado”.