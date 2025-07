“Tengo una fisura nasal”, brutal golpiza a un árbitro en Cachi

El fin de semana, un árbitro de la Liga del Alto Valle Calchaquí fue agredido, aparentemente por afisionados de un club y esto nos lleva a recordar lo sucedido con David Corimayo, el kinesiólogo, quien perdió la vida tras una bruta golpiza meses atrás en Cachi.

Osvaldo Cardozo, arbitro víctima de la brutal agresión el sábado contó detalles. "Después de terminar un partido, normal, entre La Aguada y Cachi adentro, con el triunfo de Cachi adentro de visitante por 2 a 1, sabemos como son los partidos en todos lados, después de los desmanes, insultos en la cancha entre hinchada y demás, jugadores y más, lo que le toca vivir al arbitro, insultos".

Ese día recordó que finalizado el partido se acercó a la casa de un vecino a cobrar unos bingos. "Esto pasó a 100 metros de la cancha, en el lugar se encontraban unas personas de la localidad de Cachi adentro, los diviso bien y sé que son dos de apellido Guitián y otro de apellido Viveros, que es el que me agredió con puntapie y trompadas en la cara".

Agregó que cuando llegó lo increparon violentamente. "Me dijeron un montón de cosas, de que cobraba en favor del otro equipo, que 'sos un hijo de p', yo hice caso omiso, la señora me paga los bingo y yo trato de meter mis cosas en la mochila y siento que Vivero me vociferaba palabras obscenas,'No serví pa aca, hijo de p..., te voy hacer a...' Me di vuelta y sentí un golpe en el rostro, en el segundo golpe me dejó mareado y emanaba mucha sangre, la señora gritaba, la insultaban. Me agacho nuevamente y cuando levanto la vista, y veo la patada que me impacta en la cara la mano que puse me salvó un poco del impacto sino me quebraba el tabique nasal, caí y en el suelo me propino patadas en otras partes del cuerpo".

Por la golpiza, el arbitro se levantó convaleciente y en su moto fue hasta la comisaría de Cachi. "Vine convaleciente en la moto, a la policía que son aproximadamente 10 kilómetros . Hice la denuncia, me llevaron al hospital y en el San Bernardo me hicieron una tomografía, tengo una fisura nasal, rompimiento de prótesis dental y tengo el desprendimiento de un fibrillo en el ojo derecho", cerró por Multivisión.

Sobre la causa explicó que se encuentra caratulada como "Tentativa de homicidio" y respecto de sus agresores, por el momento no tiene conocimiento si fueron detenidios pero apuntó a uno de los sujetos de apellido Vivero como el principal responsable de la golpiza.