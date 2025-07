A fin de mes, hasta el pollo se vuelve un lujo: Cae la venta en Salta

No es nuevo que el consumo de carne de pollo fue creciendo en detrimento de la carne vacuna, asociándolo muchos a este comportamiento con el menor precio del producto aviar.

Pero según comentaron desde productos alimenticios Sofía, esta elección de pollo no solo se basa en su accesibilidad económica, sino también por gusto.

“La carne de pollo en los últimos años fue creciendo el consumo más por un gusto adquirido” expresó el gerente general de la empresa, Gabriel Melgares.

En diálogo con FM Aries dijo que, si bien por tradición siempre se consumió más carne vacuna, en este último tiempo fue variando, dejando de consumir pollo para fechas especiales o eventos pasando a ser parte del menú de las familias entre semana: “No nos damos la exclusividad para el fin de semana porque ahí el que manda es el asado”.

“Fue creciendo más en hábito que porque tenga un precio inferior. Fue gustando el pollo y cuando aprieta el bolsillo suma su frecuencia por semana”.

Si bien en los últimos 8 años hubo bastantes vaivenes, la industria avícola trató de acomodarse buscando optimizaciones en la propia actividad a pesar de la triplicación en precios que sufrieron las materias primas. Recordó Melgares que ellos no colocan el precio, sino que los commodities se mueven a oferta y demanda, compitiendo ahora con opciones que llegan del sur.

Tras varios años en la provincia, buscan generar confianza en la gente, para que se valore el producto que se origina en Salta y sale a provincias vecinas como Tucumán y Jujuy: “El desafío más grande en este negocio es aumentar kilo, porque se necesita un volumen crítico”.

En los últimos meses notaron una contracción en la demanda habitual de productos como cortes trozados, algo que muestra a una sociedad que le cuesta adquirir productos, ya que durante la tercera semana del mes se ve más marcada esta caída: “Se ve que a todos nos está costando”.

Apertura de importaciones

A pesar que todavía no notaron un impacto significativo de la llegada de productos importados, sostienen que se presenta en un momento donde no cuentan con las armas para ser más competitivos, con una carga impositiva alta y un marco regulatorio laboral no favorable para tener un costo más óptimo, si se intensifica este nuevo panorama podría ser complicado.

“Pero esta industria siempre busca la optimización y las empresas que no estén alineadas con eso van a terminar saliendo del juego” concluyó.