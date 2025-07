Nadie puedo creer las fotos de Pampita en microbikini con 47 años

Pampita volvió a marcar tendencia desde las costas europeas. En sus redes sociales compartió una postal a bordo de un yate con el mar de fondo y rápidamente encendió Instagram con su nuevo look de verano europeo: microbikini en color verde esmeralda de diseño clásico y detalles metálicos.

El modelo tiene corpiño triángulo con breteles anchos que se atan detrás del cuello y una argolla plateada en el centro del escote. La bombacha, a juego, es de tiro bajo y también tiene una argolla decorativa en uno de los laterales.

La modelo posó de rodillas sobre una toalla gris y completó el look con un par de anteojos de sol oscuros de inspiración vintage y formato ovalado, un reloj metálico y varias pulseras doradas en una sola muñeca.

Con el pelo suelto y peinado con ondas suaves, la it girl sonrió directamente a cámara mientras disfrutaba del paisaje marítimo. Como es habitual en sus posteos, no agregó ningún texto, pero eso no fue impedimento para que la publicación se viralizara de inmediato.

En pocas horas, las imágenes cosecharon miles de likes y cientos de comentarios de seguidores que elogiaron su estilo. /TN