La Joaqui desafió a Luck Ra adelante de todo su team

En la etapa de las Batallas de La Voz Argentina 2025, los coaches reciben la ayuda de colegas artistas, que se acercan a coachear a los participantes de su team. En el caso de Luck Ra, su pareja la Joaqui lo acompaña en este proceso, y se divierten en el camino.

Este domingo por la noche, cuando el cordobés estaba por anunciar la batalla de Federico Mestre y Nicolás Giménez, su novia lo desafió adelante te todo su team. "Cantanos una vos, nos traes acá a todos, nos presionás a todos, cantate una rata", le dijo entre risas y le habló a los participantes: "¿Cuál quieren que cante? Él les hace lo mismo". Entonces él cantó "Un día es un siglo sin ti" frente a la Joaqui.

Pero esto no quedó ahí, ya que luego la Joaqui lo expuso frente a los participantes. Es que, cuando Luck Ra comentó qué tema había elegido para la batalla de los dos participantes, la artista comentó: "¿Viste que dijo 'que elegí'? No me dejó elegir nada, ni una canción me dejó elegir, eligió todo él".



"Me dijo 'mirá a este que se hace el vivo le voy a poner esta con una octava arriba, vas a ver'. Les aviso, después acá viene y se hace el copado, pero en realidad la buena soy yo", sentenció la Joaqui en broma.