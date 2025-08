Crecen las compras con tarjeta de crédito, pero con aumento de tasas y suba de la morosidad

En un contexto económico todavía marcado por la inflación y el ajuste del gasto, las compras con tarjeta de crédito volvieron a crecer en el segundo trimestre del año. Sin embargo, detrás del repunte en el uso del crédito, se encienden luces de alerta por el encarecimiento del financiamiento y el aumento de la morosidad.

Según datos de Payway, empresa procesadora de pagos electrónicos, entre abril y junio de este año las tarjetas de crédito representaron el 63,22% del volumen total operado, por encima del 61,03% del trimestre anterior y del 57,79% registrado en el mismo período del año pasado. En cambio, el uso de tarjetas de débito cayó al 35,95%, mientras que las prepagas apenas alcanzaron el 0,83%.

El informe también detalla que el consumo en cuotas creció frente al trimestre anterior, pasando del 32,22% al 34,84% del total de operaciones con tarjeta de crédito. En contrapartida, el programa Cuota Simple, que ya finalizó, retrocedió del 7,76% al 6,82%, y las compras en un solo pago bajaron del 60,02% al 58,34%.

Para Ignacio Carballo, director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, este aumento puede interpretarse de dos formas: "Una lectura es que las personas se endeudan porque no tienen para pagar, y otra, que hay mayor crédito porque la macroeconomía mejora y los bancos lo permiten. El reporte no define cuál es la causa, pero yo me quedo con que las tasas de crédito sobre el PBI en Argentina siguen siendo extremadamente bajas y la cultura del crédito es aún limitada. Con lo cual, un crecimiento del crédito, sin más información, es una buena noticia".

Pero no todos comparten esa mirada optimista. Martín Kalos, director de Epyca Consultores, advirtió que el contexto no es tan favorable: "Las tasas de interés reales mensuales son positivas y moderadamente altas desde mayo. Eso, a pesar de la desaceleración de la inflación, hace que cada vez más hogares tengan dificultades para pagar los resúmenes de la tarjeta". Y agregó: "Esto aún no es un problema sistémico, pero crece la cantidad de familias que no llegan a pagar y aumentan las tasas de mora, tanto en tarjetas como en préstamos bancarios".

El último Informe sobre Bancos del Banco Central, correspondiente a mayo, confirmó esta tendencia: la irregularidad en el pago de tarjetas de crédito se duplicó en un año, al pasar del 1,9% al 3,8%. En los préstamos personales destinados al consumo, la morosidad también aumentó, del 4,1% al 5,6%.

Kalos apuntó que parte de la incertidumbre está asociada a la política monetaria del Gobierno: "Las tasas altas, junto con la intervención en el mercado de futuros, son herramientas que seguirán en juego para evitar una disparada del dólar. Pero eso también genera dudas sobre el sostenimiento del consumo, en un contexto donde muchas familias ya están endeudadas y los bancos privados toman el rol que antes tenía el Estado en la oferta de financiamiento".

Un fenómeno global, con matices locales

Para Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, el uso del crédito no debería leerse en términos negativos per se. "En ninguna parte del mundo civilizado la gente paga todo al contado. El crédito existe porque hay cosas que no se pueden comprar de una sola vez. Que las familias no se endeuden no es provechoso. El punto es que puedan pagar", explicó.

Sin embargo, Barbero también reconoció que el impacto de las tasas altas no es inmediato en todos los productos: "En el caso de las tarjetas, las nuevas tasas se informan en el resumen previo a su entrada en vigencia, por lo que los cambios suelen ser más graduales que, por ejemplo, en los descubiertos en cuenta corriente".

De cara a los próximos meses, los especialistas coinciden en que la clave estará en la evolución de las tasas, la inflación y el nivel de ingreso real de las familias. En un escenario de altos costos financieros y menor intervención estatal, el repunte del crédito puede ser solo un espejismo si no va acompañado de capacidad de pago.