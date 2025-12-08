La aterradora profecía de Baba Vanga para el año 2026

Una supuesta profecía de Baba Vanga vinculada al año 2026 volvió a captar la atención global. Según interpretaciones difundidas por seguidores y portales especializados, la vidente búlgara habría anticipado que la humanidad tendría su primer contacto con vida extraterrestre ese año, a partir de la llegada de una “nave espacial masiva” que permitiría comunicarse con una civilización avanzada.

La predicción, retomada recientemente por el sitio Space and Technology y viralizada en redes sociales, sostiene que este acontecimiento marcaría un punto de inflexión para la humanidad. El impacto mediático creció además por el renovado interés en fenómenos astronómicos, como el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS, que reavivó el debate público sobre la existencia de otras formas de vida en el universo.

Sin embargo, no existen registros oficiales, escritos ni verificables de las visiones de Vanga. La mística nunca dejó cuadernos ni compilaciones, por lo que las listas de predicciones que circulan provienen de relatos orales, reinterpretaciones tardías o atribuciones sin fuente directa. Especialistas advierten que estos mensajes suelen ser ambiguos y fácilmente adaptables a distintos escenarios.

A pesar de ello, cada cambio de año reactiva el fenómeno cultural en torno a la vidente y sus mensajes. Para muchos seguidores, la predicción sobre 2026 se suma a una serie de vaticinios que —según ellos— coincidirían con hechos históricos. Entre los más mencionados se incluyen el hundimiento del submarino Kursk en 2000, los atentados del 11 de septiembre de 2001, la elección de un presidente afroamericano en Estados Unidos y el asesinato de Indira Gandhi.

Aunque la ciencia sostiene que nunca hubo contacto extraterrestre, la mezcla de misterio, falta de documentación y difusión viral mantiene a Baba Vanga como una figura recurrente en la cultura popular y en los debates sobre el futuro.