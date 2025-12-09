Comercio salteño: Aseguran que varios locales avanzan en planes de retiro voluntario

En diálogo con InformateSalta el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, realizó un balance de lo que fue el 2025 y sus expectativas para el año entrante.

"Creo que acá no se salvó nadie, salvo algunos poderosos y demás que se favorecieron con las medidas económicas de este gobierno", comenzó diciendo y es que para Guerrero: "El sector trabajador desde ya casi dos años de la asunción del gobierno (de Milei) no hubo ninguna medida alentadora, ninguna medida que proteja más al trabajador, sino por el contrario".

Siguiendo esta línea criticó "la reforma que llaman modernización, va a tirar muchas cosas para atrás, muchas conquistas de mucho tiempo de los trabajadores y que no sólo tienen los empleados de comercio del país".

"Entonces, en este sentido, el balance no es nada positivo", y además, "hubo muchisimos cierres de comercio, cerraron muchas PyMEs, tuvimos una paritaria planchada".

Poniendo el foco en la Provincia, afirmó que "en Salta tuvimos algún repunte por la minería que se trabaja mucho o por ahí se ampliaron las ventas, pero luego comenzó a caer". "Tenemos negocios, inclusive corralones que están hablando de retiros voluntarios, también están despidiendo gente de los supermercados" aseveró.

"Se ve a grandes cadenas nacionales que están achicando la superficie comercial porque no hay consumo, uno lo ve en la calle en dónde hay mucha gente pero no hay consumo. Entonces es todo muy complicado".

Otro aspecto a contemplar, es el del aumento de las importaciones "porque debido a los productos de afuera, que tienen exenciones impositivas, han comenzado a cerrar empresas locales". Todo esto configura "un panorama bastante sombrío, crítico para todos", sentenció Guerrero.