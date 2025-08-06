El campo al rescate: La liquidación se aceleró y ayudó a bajar el dólar

Tras una alta tensión cambiaría en las últimas semanas, el mercado parece haber encontrado calma en las tres ruedas previas que estuvieron marcadas por una aceleración en las liquidaciones del agro que había retrocedido hasta minímos en los meses previos.

De esta manera, la oferta adicional logró empujar el dólar hacia abajo y mantenerla en torno a $1340.

Es que la reactivación de la liquidación de divisas del agro comenzó a impactar en el mercado cambiario y contribuyó en lo que va de agosto a reducir la volatilidad del dólar.

La diferencia entre el escenario esperado hasta hace algunas semanas y el panorama actual fue el anuncio de retenciones más bajas de manera permanente, que hizo recalcular a centros de estudios especializados como la Bolsa de Cereales de Rosario cuál podría ser el ingreso de dólares desde el sector hacia adelante.