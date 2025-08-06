Se necesitan 85 años de sueldo mínimo completo para comprar una vivienda en Argentina

Luego de la últiima actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil un cálculo arroja que un trabajador necesitaría 85 años de sueldo completo para poder comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en CABA.

De esta forma Argentina continúa siendo el país más inaccesible de la región en cuanto a vivienda.

El cálculo se realiza cruzando tres variables:

El valor promedio del metro cuadrado en CABA (US$ 2.358).

El nuevo salario mínimo de $313.400.

Una cotización del dólar de $1.350.

Con estos datos, el salario mínimo actual equivale a 232 dólares, por lo que se necesitarían 85 años para juntar los US$ 235.800 que cuesta la propiedad del ejemplo.

La diferencia con el resto de las principales ciudades de la región sigue siendo abismal. Los años de trabajo necesarios para comprar una vivienda son: