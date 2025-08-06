Wanda Nara protagonizó una publicidad de maní tras la polémica por el video íntimo de Mauro Icardi

¡Wanda Nara lo hizo de nuevo! Después de la viralización del video íntimo de Mauro Icardi, que habría sido grabado años atrás, la empresaria contraatacó con humor, picardía y un nivel de ironía que no pasó desapercibido, y se convirtió en la cara de una provocadora publicidad para una marca de maní, cargada de dobles sentidos y palitos a su ex.

Todo comenzó como una broma en redes, cuando Wanda aseguró —en tono de burla— que pronto haría una publicidad de maní. Pero el chiste se convirtió en realidad, y ahora Wanda compartió en su cuenta de Instagram la flamante campaña que protagonizó para una famosa marca de maní, con un guión cargado de dardos.

“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, se escuchó decir a la conductora en el clip, mientras recorre su cocina y prueba distintos productos a base de maní.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara)Por: Fabiana Lopez

Con un acting impecable y su ya clásica mirada directa a cámara, la rubia redobla la apuesta: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”, agregó, con picardía. Y el cierre es un guiño directo al escándalo: “Orgullosamente manicera”, remata la publicidad con una sonrisa que lo dice todo.

¡Tremendo!