Según la UBA, casi la mitad de los argentinos compra alimentos con la tarjeta de crédito

De acuerdo a un informe reciente del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, casi la mitad de los argentinos usa tarjeta de crédito para comprar alimentos en supermercados. El período analizado comprende desde diciembre de 2023 a mayo de 2025 y arrojó que este uso "incrementó significativamente".

Este aumento pasó de "representar el 39% al 46% del total de las compras" y se dio en paralelo a "una caída en el uso de otros medios de pago", enumerando las tarjetas de débito (del 34% al 27%) y del efectivo (del 20% al 16%).

La dinámica sugiere que "una proporción creciente de los hogares estaría apelando al endeudamiento para cubrir consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad". Por otro lado, el informe indicó que "a pesar del inicio de una incipiente recuperación económica en el segundo trimestre del año, la demanda de bienes aún no muestra señales claras de recuperación".

Según los datos de mayo de 2025, las ventas mayoristas "se contrajeron cerca de un 5% en términos interanuales, a pesar de registrar un leve aumento respecto al mes anterior". En el caso de los supermercados, se observa un "incremento interanual del 6,1%, aunque con una caída mensual del 1,2%".

Así, de acuerdo al Centro, en mayo las ventas de los mayoristas se ubicaron aproximadamente un 34% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron en torno a un 28% por debajo.