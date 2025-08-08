Tras el cierre de finca Karina, afirman que hay "un desborde" de personas en Aguas Blancas

Novedad de las últimas horas, que tomó trascendencia a nivel nacional, fue lo ocurrido en el área limítrofe entre Argentina y Bolivia donde, en la localidad salteña de Aguas Blancas, se procedió a la clausura de finca Karina, lugar que funcionaba como “aduana paralela” en la frontera.

Por el lugar se pasa todo tipo de mercadería desde Bolivia a Argentina y viceversa. Camionetas robadas y quizás todo lo que la imaginación nos dé, pasó o pudo haber pasado por ahí, ya que no existía ningún tipo de control. Finalmente, el operativo realizado por fuerzas federales terminó con esta actividad escrupulosa.

Sin embargo, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se mostró preocupado ante “el desborde” que significó el cierre de esa “aduana paralela”, con un desplazamiento masivo de personas hacia el casco urbano.

"Entre tres mil y cinco mil personas más se están incorporando al flujo habitual del pueblo, que ya estaba colapsado", dijo el interventor por Radio Salta, sumando la llegada de nuevos grupos que “creen que están en finca Karina y pueden hacer lo que quieren”, complicando la circulación y el estacionamiento.

Con este panorama, Zigarán requirió más refuerzos de las fuerzas de seguridad, agregando que con el arribo de la Policía Vial se aplicarán multas y secuestros de vehículos para "civilizar" el tránsito. “Se siguen creyendo que están impunes”, espetó.

Algo que reconoció es que hubiera preferido un anticipo previo del operativo que clausuró la finca. “Se podría haber trabajado un mes antes con el fiscal, el juez y los operadores nacionales para prever dónde iba a ir toda esa gente, ahora es como patear un hormiguero y nadie se hace cargo de las hormigas”, apuntó.

Por último, añadió que el aumento de personas incluso satura la antena de telefonía celular, afectando las comunicaciones. "Es un detalle menor, pero muestra que hay que trabajar en todo; la frontera crece, pero hay que ir solucionando los problemas uno por uno", concluyó Zigarán.