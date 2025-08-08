Le abrió el abdomen y casi lo mata: Esperará el juicio detenido

Habían pasado las 7 de la mañana del 20 de julio cuando un hombre caminaba por las calles del barrio Juan Manuel de Rosas, pero fue sorprendido por otro individuo con quien comenzaron a discutir.

Se produjo una pelea en la que el hombre de 31 años sacó un arma blanca para herir gravemente a su oponente en el abdomen.

La víctima sufrió una evisceración abdominal, una lesión de extrema gravedad que, según el informe médico del Hospital San Bernardo, puso su vida en inminente riesgo.

En el marco de esa investigación se llevó a cabo una audiencia flexible y multipropósito durante la cual la jueza de Garantías Claudia Puertas analizó detenidamente los pormenores del caso y escuchó los fundamentos de las partes.

La gravedad de las lesiones infligidas a la víctima, sumada al riesgo procesal inherente a este tipo de casos, llevaron a que dicte la prisión preventiva del hombre, que fue acusado como presunto autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa.